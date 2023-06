A- A+

SÃO JOÃO Polo Mestre Vitalino recebeu quase 15 mil pessoas no domingo (4), segundo dia do São João de Caruaru As festas começaram no dia 3 de junho e vão até 1° de julho

O São João de Caruaru iniciou no último sábado (3), no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, e, no domingo (4), o Polo Mestre Vitalino, segundo maior da cidade, localizado no Alto do Moura, recebeu quase 15 mil pessoas, em público rotativo. O número superou as expectativas para a estreia da estrutura neste ano, que passou por reformas para as festividades juninas.

A abertura do São João de Caruaru ficou por conta da Big Band Nordestina. Em seguida, Geraldinho Lins subiu ao palco e se emocionou ao se apresentar nos festejos juninos do município.



“A emoção é grande, estava com saudade do São João de Caruaru, foi uma enorme responsabilidade iniciar o segundo maior Polo da festa. Parabéns por toda a organização do evento", disse.

O encerramento ficou por parte do canto Alanzinho Coreano, que cantou alguns dos seus sucessos, como "Pega o Guanabara".

A estrutura chegou ainda a ser elogiada por algumas pessoas como o recifense João Alves: "O espaço para os shows ficou muito melhor, podemos andar com mais tranquilidade nas ruas e aproveitar o show com os amigos e a família”, pontuou.

Além do Mestre Vitalino, no domingo foram realizados festejos no Polo Coreto, com apresentações dos trios Derson Luiz, Gavião e Fruta de Palma.



Além das apresentações de Ivete Sangalo e Elba Ramalho na abertura no sábado, a programação do São João de Caruaru ainda reserva nomes como Luan Santana, Priscila Senna, Rafaela Santos, além da banda Calcinha Preta.





