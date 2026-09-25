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Ciclone

Polo muda de rumo e se dirige ao México como furacão

Serviço meteorológico mexicano, por sua vez, prevê fortes chuvas para os próximos dias

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Soldados e equipes de resgate mexicanas enchem sacos de areia para criar uma barreira protetora contra as fortes ondas geradas pelo furacão Polo na Praia Azul, em Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, México, em 24 de setembro de 2026Soldados e equipes de resgate mexicanas enchem sacos de areia para criar uma barreira protetora contra as fortes ondas geradas pelo furacão Polo na Praia Azul, em Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, México, em 24 de setembro de 2026 - Foto: Enrique Castro/AFP

O ciclone se intensificou novamente, atingindo a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, e se deslocando pelo oceano Pacífico, próximo à costa do estado de Jalisco.

"Uma mudança de direção para nordeste é prevista para segunda-feira (28). De acordo com a trajetória prevista, o Polo deverá se aproximar da Baja California Sur na segunda-feira", afirmou o último relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA.

A embaixada dos EUA no México indicou que o Polo atingirá a costa como um furacão de categoria 1. O cone de previsão mostra o furacão sobre o estado da Baja California Sur às 23h00, horário local, de segunda-feira (2h00 de terça-feira, no horário de Brasília).

O serviço meteorológico mexicano, por sua vez, prevê fortes chuvas para os próximos dias.

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“As chuvas geradas por este sistema podem causar penetração de terra, aumento do nível de rios e córregos, além de transbordamentos e inundações”, afirmou o relatório.

As fortes ondas causaram danos a Lázaro Cárdenas, uma importante cidade portuária e industrial localizada em Michoacán, ao sul de Jalisco.

Moradores de um bairro costeiro encheram sacos de areia na quarta e quinta-feira para construir barreiras e limitar as ondas geradas pela furacão vinda do mar aberto. Muitas dessas barreiras não resistiram à força da água.

O governo mexicano mobilizou cerca de 20.000 efetivos para os estados afetados.

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