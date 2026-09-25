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Ciclone Polo muda de rumo e se dirige ao México como furacão Serviço meteorológico mexicano, por sua vez, prevê fortes chuvas para os próximos dias

O ciclone se intensificou novamente, atingindo a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, e se deslocando pelo oceano Pacífico, próximo à costa do estado de Jalisco.

"Uma mudança de direção para nordeste é prevista para segunda-feira (28). De acordo com a trajetória prevista, o Polo deverá se aproximar da Baja California Sur na segunda-feira", afirmou o último relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA.

A embaixada dos EUA no México indicou que o Polo atingirá a costa como um furacão de categoria 1. O cone de previsão mostra o furacão sobre o estado da Baja California Sur às 23h00, horário local, de segunda-feira (2h00 de terça-feira, no horário de Brasília).

O serviço meteorológico mexicano, por sua vez, prevê fortes chuvas para os próximos dias.

“As chuvas geradas por este sistema podem causar penetração de terra, aumento do nível de rios e córregos, além de transbordamentos e inundações”, afirmou o relatório.

As fortes ondas causaram danos a Lázaro Cárdenas, uma importante cidade portuária e industrial localizada em Michoacán, ao sul de Jalisco.

Moradores de um bairro costeiro encheram sacos de areia na quarta e quinta-feira para construir barreiras e limitar as ondas geradas pela furacão vinda do mar aberto. Muitas dessas barreiras não resistiram à força da água.

O governo mexicano mobilizou cerca de 20.000 efetivos para os estados afetados.

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