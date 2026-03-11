Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CASO EPSTEIN

Polônia abre investigação sobre tráfico humano relacionado a documentos do caso Epstein

Os supostos crimes teriam acontecido no período de 2009 a 2019

Reportar Erro
Jeffrey Epstein em foto de 2019Jeffrey Epstein em foto de 2019 - Foto: Divulgação/Departamento de Polícia de Palm Beach/ AFP/arquivo

A Procuradoria-Geral da Polônia anunciou, nesta quarta-feira (11), a abertura de uma investigação sobre tráfico de pessoas com base em documentos extraídos do arquivo do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, e relacionados a supostos crimes cometidos na Polônia.

A Procuradoria-Geral declarou estar investigando se mulheres — incluindo menores de idade — foram recrutadas na Polônia "enganadas quanto à verdadeira natureza do emprego pretendido no exterior".

Os promotores suspeitam que os autores do crime "organizaram o transporte (das vítimas) para fora da Polônia e as entregaram a terceiros para fins de exploração sexual".

Leia também

• Investigadores anunciam operação em rancho de Epstein no Novo México

• Ex-presidente da Colômbia nega vínculos com caso Epstein

• Sexo oral forçado e agressão: o que dizem os novos depoimentos que citam Trump no caso Epstein

Os supostos crimes referem-se ao período 2009 e 2019.

A divulgação em massa dos documentos de Epstein em 30 de janeiro nos Estados Unidos desencadeou investigações criminais, prisões e renúncias em todo o mundo, principalmente na Europa. Segundo a Procuradoria-Geral da Polônia, "os documentos analisados até o momento justificam uma suspeita razoável da prática do crime de tráfico de pessoas" na Polônia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter