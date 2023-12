Polônia afirma que um míssil russo passou por seu espaço aéreo durante ataques a Ucrânia

A- A+

A Polônia afirmou nesta sexta-feira que um míssil russo entrou e saiu do seu espaço aéreo em direção ao território da Ucrânia, num dia marcado por extensos bombardeios contra várias cidades ucranianas.

"Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polonês, o detectamos com radar. E depois saiu do espaço aéreo em direção à Ucrânia" disse o chefe do Estado-Maior do Exército polaco, general Wieslaw Kukula.

Todo o território da Ucrânia está sob alerta aéreo após uma onda de bombardeios russos na capital, Kiev, e em outras três cidades. De acordo com autoridades ucranianas, ao menos 18 pessoas foram mortas e mais de 60 ficaram feridas por 158 drones e mísseis lançados pela Rússia nesta sexta-feira, durante um ataque que durou cerca de 18 horas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compartilhou, em suas redes sociais, um vídeo com imagens do ataque que começou na noite desta quinta-feira e se estendeu ao longo da madrugada. De acordo com Zelensky, uma maternidade, prédios educacionais, edifícios residenciais e shoppings foram algumas das instalações atingidas pelos mísseis.

"Certamente responderemos aos ataques terroristas. E continuaremos a lutar pela segurança de todo o nosso país, de cada cidade e de cada cidadão. O terror russo deve e irá perder", disse o presidente em seu perfil no X (antigo Twitter).

De acordo com a publicação, além da capital Kiev, as cidades de Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporíjia e outras sofreram com o ataque.

"Um total de cerca de 110 mísseis foram disparados contra a Ucrânia, a maioria deles abatidos. Infelizmente, houve mortes e feridos como resultado dos ataques. Todos os serviços funcionam 24 horas por dia e prestam o auxílio necessário. Minhas condolências àqueles que perderam seus entes queridos. Desejo uma rápida recuperação aos feridos.", escreveu o presidente.

Ainda de acordo com autoridades ucranianas, no ataque foi utilizada quase toda a variedade de armas do arsenal russo: 'Kindzhals', S-300, mísseis de cruzeiro, drones e bombardeiros estratégicos com mísseis X-101/X-505.

Em uma publicação no Telegram, o chefe do Exército ucraniano, Valeriy Zaluzhny, anunciou que 114 dos 158 ataques russos foram interceptados. As defesas aéreas da Ucrânia abateram, ao todo, 27 drones e 87 mísseis de cruzeiro. De acordo com as informações, 44 armas ainda teriam atingido o país. Segundo Zaluzhny, este foi “o ataque aéreo mais massivo” desde o início da invasão russa. Ele afirmou que o bombardeio visou, especialmente, infraestruturas críticas, indústria e instalações militares.

