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MUNDO Polônia criará zona de exclusão aérea perto da fronteira com a Ucrânia A medida tem como objetivo permitir que as forças polonesas identifiquem rapidamente qualquer aeronave militar russa e a derrubem, se necessário

A Polônia anunciou, nesta quarta-feira (25), que criará uma zona de exclusão aérea perto da fronteira com a Ucrânia, após uma série de incursões que atribuiu à Rússia.

O país apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que já dura quase cinco anos, e acusa Moscou de tentar atingir os apoiadores de Kiev por meio de incursões de drones e outros métodos.

A medida tem como objetivo permitir que as forças polonesas identifiquem rapidamente qualquer aeronave militar russa e a derrubem, se necessário.

"O governo já está preparando um decreto, que deve entrar em vigor no fim de dezembro ou no início de janeiro", declarou a jornalistas o vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk.

Na terça-feira (24), autoridades polonesas afirmaram que um drone de reconhecimento russo entrou brevemente no espaço aéreo do país durante um ataque noturno à Ucrânia.

Na semana passada, três mísseis russos caíram em território polonês, provocando revolta em Varsóvia e na Otan, que se comprometeu a prestar assistência ao país.

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