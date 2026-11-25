Polônia criará zona de exclusão aérea perto da fronteira com a Ucrânia
A medida tem como objetivo permitir que as forças polonesas identifiquem rapidamente qualquer aeronave militar russa e a derrubem, se necessário
A Polônia anunciou, nesta quarta-feira (25), que criará uma zona de exclusão aérea perto da fronteira com a Ucrânia, após uma série de incursões que atribuiu à Rússia.
O país apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que já dura quase cinco anos, e acusa Moscou de tentar atingir os apoiadores de Kiev por meio de incursões de drones e outros métodos.
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A medida tem como objetivo permitir que as forças polonesas identifiquem rapidamente qualquer aeronave militar russa e a derrubem, se necessário.
"O governo já está preparando um decreto, que deve entrar em vigor no fim de dezembro ou no início de janeiro", declarou a jornalistas o vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk.
Na terça-feira (24), autoridades polonesas afirmaram que um drone de reconhecimento russo entrou brevemente no espaço aéreo do país durante um ataque noturno à Ucrânia.
Na semana passada, três mísseis russos caíram em território polonês, provocando revolta em Varsóvia e na Otan, que se comprometeu a prestar assistência ao país.