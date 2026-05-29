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Internacional Polônia critica Ucrânia por homenagear organização militar controversa da Segunda Guerra Mundial Controvérsia surgiu depois que Zelensky nomeou uma unidade militar em homenagem ao Exército Insurgente Ucraniano (UPA, na sigla original)

O presidente e o primeiro-ministro da Polônia criticaram energicamente, nesta sexta-feira (29), a decisão do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de homenagear uma controversa organização militar da Segunda Guerra Mundial, acusada de massacrar milhares de poloneses.

A controvérsia surgiu depois que Zelensky nomeou uma unidade militar em homenagem ao Exército Insurgente Ucraniano (UPA, na sigla original).

Segundo a Polônia, a UPA matou aproximadamente 100 mil civis poloneses durante o conflito no que hoje é o oeste da Ucrânia; a Polônia considera o massacre um genocídio.

O presidente polonês, Karol Nawrocki, disse estar "indignado" com a decisão e anunciou que relatou "a retirada da Ordem da Águia Branca concedida ao presidente Zelensky".

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou que a medida “ofende nossa sensibilidade histórica” e é “preocupante para as nossas relações”.

Embora a Polônia seja a principal aliada da Ucrânia na Europa desde a invasão russa de fevereiro de 2022, os dois países compartilham uma história turbulenta que remonta à Segunda Guerra Mundial.

Os nacionalistas ucranianos veneram a UPA por terem lutado por um Estado ucraniano independente contra as forças soviéticas, apesar dos laços do grupo com a Alemanha nazista.

Com mais de quatro anos de guerra, a Ucrânia tem buscado unificar o país em sua luta contra a invasão russa, apoiando-se em certas figuras históricas.

No início desta semana, Kiev repatriou os restos mortais de um líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN), o grupo que criou a unidade militar UPA e desafiou o domínio soviético, inclusive por meio de colaborações com os nazistas.

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