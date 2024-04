A- A+

CONFLITO Polônia diz estar pronta para abrigar armas nucleares, e Rússia reage:"Garantiremos nossa segurança" Varsóvia faz fronteira com Moscou e é membro da Otan

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou nesta segunda-feira (22) que o país está "preparado" para abrigar armas nucleares em seu território, caso a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) decida reforçar a sua posição depois que a Rússia posicionou armas em Kaliningrado e na Bielorrússia. Frente à declaração, o Kremlin advertiu que tomaria medidas "necessárias" para "garantir sua segurança".

"Se os nossos aliados decidirem instalar armas nucleares no nosso território, no âmbito da distribuição nuclear para reforçar a segurança do flanco leste da Otan, estamos preparados" declarou o presidente conservador ao jornal polonês Fakt.

Duda afirmou que a Rússia "está militarizando cada vez mais a área de Kaliningrado e está enviando armas nucleares para Bielorrússia", dois territórios que fazem fronteira com a Polônia, membro da Otan.

O líder polonês visitou recentemente os Estados Unidos, onde se reuniu com o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, e atualmente está no Canadá. Ele afirmou que uma possível presença de armamento nuclear é objeto de conversações com Washington "há algum tempo".

Em resposta à declaração do presidente polonês, Moscou advertiu que adotará as medidas "necessárias" para "garantir sua segurança", caso Varsóvia receba armas nucleares.

"Os militares vão analisar a situação e, em qualquer caso, adotarão as medidas necessárias em resposta para garantir nossa segurança" afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

Veja também

prova Concurso Unificado: Força Nacional fará segurança da prova em seis estados