Polônia envia jatos F-16 para a fronteira após intensos ataques russos na Ucrânia

A- A+

O Exército polonês anunciou nesta terça-feira que havia enviado quatro de seus caças F-16 para o leste do país para proteger sua fronteira com a Ucrânia, após grandes ataques russos no país vizinho. Na semana passada, um míssil russo cruzou brevemente o território polonês, de acordo com Varsóvia.

"A fim de garantir a segurança do espaço aéreo polonês, dois pares de caças F-16 e um avião-tanque aliado foram colocados em ação", disse o Exército polonês em um comunicado.

A decisão foi tomada dias após um míssil russo cruzar o espaço aéreo polonês, segundo Varsóvia. Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia, a Polônia é uma forte aliada da Ucrânia em meio à invasão russa, que se aproxima de seu segundo aniversário.

Em novembro de 2022, um míssil de defesa aérea ucraniano caiu no vilarejo polonês de Przewodow, próximo à fronteira, matando dois civis. A explosão ocorreu em um local de armazenamento de grãos perto de uma escola a cerca de 6 km da fronteira durante outro bombardeio russo intensivo na Ucrânia.

Inicialmente, havia dúvidas se o míssil era russo, o que levantou a preocupação de que a Otan poderia se envolver diretamente na guerra, já que a Polônia é um Estado membro coberto pelo acordo de defesa coletiva da aliança.

A Rússia intensificou seus ataques à Ucrânia durante o período de Ano Novo e, na sexta-feira, desencadeou o maior ataque com mísseis desde o início de sua invasão em grande escala, há quase dois anos. Na manhã desta terça-feira, Moscou voltou a lançar um pesado ataque com mísseis e drones, atingindo edifícios residenciais e infraestrutura civil em todo o país. Pelo menos cinco pessoas morreram e 112 ficaram feridas, disseram as autoridades ucranianas.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Ataques aéreos na Ucrânia e na fronteira com a Rússia deixam mortos e feridos