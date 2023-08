A- A+

espionagem Polônia prende bielorrusso suspeito de espionagem para a Rússia Homem é a 16ª pessoa presa em conexão com uma suposta rede de espionagem, segundo o ministro polonês

A Polônia prendeu um bielorrusso suspeito de fazer parte de uma "rede de espionagem russa", anunciou nesta sexta-feira (4) o ministro do Interior, Mariusz Kaminski.

"O bielorrusso Mikhail A. participou do reconhecimento de instalações e portos militares. Também realizou atividades de propaganda para a Rússia", disse Kaminski na rede social Twitter, agora chamada X.

O ministro polonês especificou que este homem é a 16ª pessoa presa em conexão com uma suposta rede de espionagem.

A Polônia, um membro da Otan e um importante aliado ocidental no conflito Ucrânia-Rússia, recentemente expressou preocupação com possíveis provocações vindas da vizinha Bielorrússia, que agora abriga mercenários russos do grupo Wagner.

Kaminski anunciou na quinta-feira (3) que a vigilância seria reforçada na fronteira oriental com a Bielo-Rússia.

