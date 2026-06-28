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temperatura Polônia registra calor recorde de 40,5 °C Recorde de temperatura foi verificado na cidade de Slubice, no oeste do país

A Polônia superou, neste domingo (28), o seu recorde histórico de calor, com uma temperatura que atingiu os 40,5 ºC, anunciou à AFP uma porta-voz do Instituto de Meteorologia e Gestão da Água (IMGW).

"Segundo os dados de telemetria e as operações deste momento", o recorde de temperatura foi verificado na cidade de Slubice, no oeste do país, indicou.

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