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Mundo Polônia suspeita de tentativa de assassinato contra premiê e ministro da Defesa A Polônia é membro da União Européia e da Otan

O Ministério do Interior da Polônia anunciou neste domingo (11) uma reunião de emergência depois que a polícia recebeu informações sobre possíveis tentativas de assassinato contra o primeiro-ministro, Donald Tusk, e o titular da Defesa, Wladyslaw Kosiniak.

As autoridades foram instruídas a adotar medidas "a respeito das informações recebidas pela polícia sobre um possível atentado contra o primeiro-ministro (...) assim como contra o vice-primeiro-ministro", que também é ministro da Defesa, escreveu a porta-voz do Ministério do Interior, Karolina Galecka, na rede social X.

Ela acrescentou que a reunião terá a participação de integrantes da polícia, do serviço de proteção do Estado e da agência de segurança interna.

A Polônia, país membro da Otan e da UE, permanece em estado de alerta máximo após vários ataques com arma branca na última semana, que o primeiro-ministro Tusk chamou na quinta-feira de "culto à violência".

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