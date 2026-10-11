Polônia suspeita de tentativa de assassinato contra premiê e ministro da Defesa
A Polônia é membro da União Européia e da Otan
O Ministério do Interior da Polônia anunciou neste domingo (11) uma reunião de emergência depois que a polícia recebeu informações sobre possíveis tentativas de assassinato contra o primeiro-ministro, Donald Tusk, e o titular da Defesa, Wladyslaw Kosiniak.
Leia também
• Turquia proíbe redes sociais para menores de 15 anos
• Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
As autoridades foram instruídas a adotar medidas "a respeito das informações recebidas pela polícia sobre um possível atentado contra o primeiro-ministro (...) assim como contra o vice-primeiro-ministro", que também é ministro da Defesa, escreveu a porta-voz do Ministério do Interior, Karolina Galecka, na rede social X.
Ela acrescentou que a reunião terá a participação de integrantes da polícia, do serviço de proteção do Estado e da agência de segurança interna.
A Polônia, país membro da Otan e da UE, permanece em estado de alerta máximo após vários ataques com arma branca na última semana, que o primeiro-ministro Tusk chamou na quinta-feira de "culto à violência".