CIÊNCIA Poluição ambiental está ligada ao aumento de depressão e ansiedade, alerta agência europeia Relatório aponta que cumprimento integral da legislação da UE pode reduzir impactos na saúde mental

A Agência Europeia do Meio Ambiente (EEA) alertou nesta terça-feira para a relação entre saúde mental e poluição ambiental e afirmou que a aplicação plena da legislação da União Europeia pode contribuir para a redução dos casos de depressão e ansiedade no bloco.

Segundo o relatório, a poluição do ar, sonora e química figura entre os principais fatores associados ao agravamento de transtornos mentais.

"Os estudos mostram de forma consistente que a poluição do ar, por exemplo na forma de partículas finas (PM2,5) e dióxido de nitrogênio (NO2), está associada à depressão e a sintomas depressivos", destacou a agência no documento.

A exposição ao chumbo, a disruptores endócrinos e a outras substâncias químicas — sobretudo durante fases críticas do desenvolvimento — também pode elevar o risco de transtornos mentais, acrescenta o texto.





O relatório indica ainda que a poluição sonora, como a provocada pelo tráfego aéreo e rodoviário, pode estar relacionada a um maior risco de depressão e ansiedade, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

"Reduzir a poluição, em conformidade com o plano de ação 'Poluição Zero' da UE, poderia melhorar a saúde mental em toda a Europa", afirmou a agência.

De acordo com o documento, soluções baseadas na natureza apresentam benefícios comprovados para pessoas com transtornos mentais, ao contribuir para a redução do estresse, da ansiedade e da depressão, além de promover o bem-estar geral por meio do contato com ambientes naturais.

Em 2023, os transtornos mentais representaram o sexto tipo de doença mais frequente na União Europeia e foram a oitava principal causa de morte no bloco, segundo a agência.

