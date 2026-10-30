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Tragédia Poluição provocada por incêndios matou 3.560 pessoas na Indonésia em setembro No mesmo período, 57,8 milhões de pessoas respiraram um ar cuja qualidade oscilava entre insalubre e perigoso, de acordo com o relatório do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA)

A poluição do ar provocada pela fumaça de meses de incêndios florestais em toda a Indonésia causou aproximadamente 3.560 mortes no país do sudeste asiático apenas em setembro, segundo um estudo científico.

No mesmo período, 57,8 milhões de pessoas respiraram um ar cuja qualidade oscilava entre insalubre e perigoso, de acordo com o relatório do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA), um centro de estudos com sede em Helsinque.

"O agravamento da qualidade do ar devido aos incêndios florestais e de terras na Indonésia elevou o número estimado de mortes a 3.560 casos em setembro de 2026, o que representa o dobro da estimativa de agosto", afirma um comunicado do CREA.

O estudo calculou o número de óbitos provocados pela exposição de curto prazo à poluição por partículas em suspensão no ar com diâmetro menor ou igual a 2,5 micrômetros (PM2.5), ou seja, aquelas que acontecem poucos dias após a exposição.

A maioria ocorreu na parte da ilha de Bornéu que pertence à Indonésia, assim como nas ilhas de Java e Sumatra e no leste do país.

Os pesquisadores também analisaram a poluição não relacionada aos incêndios, procedente de emissões urbanas e industriais, e descobriram que provocou outras 1.750 mortes em setembro, o que eleva o total a 5.310 em um país com uma população de 278 milhões de pessoas.

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