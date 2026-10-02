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SAÚDE "Pomada capilar não é tudo igual, confira o registro", diz novo alerta da Anvisa 'Pomada capilar não é tudo igual: confira o registro e desconfie de promessas milagrosas', diz novo

Em novo comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que é preciso buscar mais informações antes de comprar ou utilizar uma pomada capilar. A orientação da autarquia é que seja feita a consulta do nome completo na relação de pomadas autorizadas.

"Para tornar a consulta mais precisa, também é necessário conferir o número do processo do produto na Anvisa que consta da embalagem. Essa numeração identifica o cosmético e segue o formato 25351.XXXXXX/20XX-XX. Se a compra for realizada pela internet e esse dado não aparecer no anúncio, peça a informação à loja antes de concluir o pedido", diz a agência.

Outra recomendação é a compra estabelecimentos regularizados, além de observar atentamente as instruções e advertências do rótulo.

"Caso não consiga confirmar se a pomada está autorizada, não a utilize até esclarecer a situação. Também é importante desconfiar das promessas de tratamentos milagrosos. Pomadas destinadas a trançar, modelar ou fixar os cabelos têm finalidade cosmética e não devem ser apresentadas como solução para tratar ou curar doenças como calvície, alopecia ou dermatite seborreia, uma inflamação crônica da pele que provoca escamas amarelas gordurosas e caspa no couro cabeludo", descreve alerta.

E se o produto entrar em contato com os olhos?

O comunicado também aborda o que fazer caso o produto entre em contato com os olhos. A Anvisa orienta lavar os olhos imediatamente com água em abundância. Caso haja irritação persistente, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo. Em seguida, notifique a Anvisa. Essa informação ajuda a vigilância sanitária a adotar as medidas necessárias.

Mas, para evitar acidentes, deve-se lavar os cabelos depois de usar a pomada, sempre inclinando a cabeça para trás, reduzindo, assim, a possibilidade de o produto escorrer para os olhos.

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