A- A+

CARNAVAL 2024 Pomadas capilares: Ministério da Saúde e Anvisa alertam sobre uso do produto no Carnaval As pomadas modeladoras são muito usadas no carnaval, para a manutenção de penteados, mas o uso indevido levar à intoxicação

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) têm alertam para os riscos do uso indevido de pomadas para modelar, trançar ou fixar os cabelos durante o carnaval. De acordo com os órgãos, esses produtos são muito comuns nessa época do ano.

As pomadas modeladoras são comumente aplicadas na manutenção de penteados, especialmente em tranças, como uma alternativa para aumentar a durabilidade e melhorar o acabamento. Mas, é preciso tomar cuidado para usar apenas produtos que sejam registrados pela Anvisa, lendo atentamente as instruções, se atentando quanto ao uso excessivo e os testes de alergia.

O uso não é recomendado se a pele, os olhos ou outra parte do corpo estiver irritada. Ao lavar os cabelos, tenha cuidado e lembre-se de inclinar a cabeça para trás para que o produto não entre em contato com os olhos e, em caso de contato acidental, lave imediatamente com água em abundância por, pelo menos, 15 minutos.

Sintomas de intoxicação

Os principais sintomas de intoxicação por pomadas capilares incluem coceira nos olhos, vermelhidão, irritação, ardência e inchaço. Em casos mais graves, a visão pode tornar-se turva, especialmente após o contato com a água, uma vez que o produto pode escorrer para a região ocular. Caso perceba alguma dessas condições, a Anvisa orienta procurar assistência médica e notificar às autoridades sanitárias. Isso é importante para monitoramento e controle, podendo ser realizada pelo cidadão, empresas ou profissionais da saúde.

Em dezembro, os sistemas de informação da Anvisa e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do ministério, registraram um aumento substancial nas notificações de eventos adversos e casos de intoxicação exógena, com o cancelamento do registro de cerca de 1,2 mil produtos, que se somam a outros 1,7 mil ao longo do ano passado.

Produtos aprovados

Uma das condições para autorização de venda é que o produto não esteja envolvido em qualquer evento adverso grave desde a sua entrada no mercado. Outro ponto é a composição: unidades que apresentaram concentração superior a 20% do ingrediente Ceteareth-20 em sua composição foram proibidos.

As empresas também têm de apresentar licença sanitária; rotulagem com explicação detalhada, incluindo a quantidade ideal do produto a ser aplicado; avaliação de segurança cutânea e ocular; e declaração ou avaliação que ateste a segurança do cosmético. Outra condição é ter a forma física declarada como "pomada".

Veja também

Hungria Presidente húngara renuncia após controverso indulto em caso de abuso infantil