anvisa Pomadas de cabelo: após alta em emergências, confira as 7 orientações do Ministério da Saúde Dor, ardência ocular, irritabilidade, fotossensibilidade são alguns dos sintomas do contato do produto com os olhos

O Ministério da Saúde divulga, nesta sexta-feira (29), sete recomendações sobre o uso de pomada modeladora de cabelos. A iniciativa é embasada no aumento significativo das notificações de eventos adversos relacionados ao uso dos produtos em dezembro, registrado por sistemas de informação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a Anvisa, a utilização de cosméticos se intensifica no fim do ano, devido ao período de festividades. Somente entre os dias 23 e 26 de dezembro, dos 325 atendimentos de oftalmologia realizados na emergência do Hospital Municipal Souza Aguiar, referência oftalmológica no Rio de Janeiro, 116 foram relacionados ao uso de pomada modeladora de cabelo (35,7%), além dos 45 casos notificados no dia 27, que ainda estão sob investigação.

"Diante do aumento nos casos de emergência oftalmológica relacionados a esse tipo de produto na cidade do Rio de Janeiro, no mês de dezembro, o Ministério da Saúde destaca a necessidade de atenção redobrada da população quanto ao uso de cosméticos", diz a nota publicada pelo órgão.

Sintomas

Nos casos do Rio de Janeiro, os sinais relatados por pacientes foram dor, ardência ocular, irritabilidade, fotossensibilidade, edema palpebral, lacrimejamento, perda de acuidade visual e hiperemia. Os casos mais graves confirmados, com diagnóstico de ceratite, estão em acompanhamento.

"O Ministério da Saúde destaca a necessidade de atenção redobrada da população quanto ao uso de cosméticos. Os principais sintomas incluem coceira nos olhos, vermelhidão, irritação, ardência e inchaço. Em casos mais graves, a visão pode tornar-se turva, especialmente após o contato com a água, uma vez que o produto pode escorrer para a região ocular", acrescenta a nota.

Recomendações

A publicação do Ministério da Saúde traz sete orientações para que a população fique precavida e saiba como agir, em caso de contaminação. São elas:

Não utilizar produtos irregulares: utilizar apenas produtos autorizados pela Anvisa;

utilizar apenas produtos autorizados pela Anvisa; Prevenção em caso de contato com os olhos: evitar o contato com os olhos; em caso de contato acidental, lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos;

evitar o contato com os olhos; em caso de contato acidental, lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos; Ler atentamente o rótulo: seguir as instruções do fabricante. Os produtos cosméticos são seguros quando utilizados corretamente;

seguir as instruções do fabricante. Os produtos cosméticos são seguros quando utilizados corretamente; Realizar teste de alergia: antes de usar, fazer um teste em uma pequena área da pele;

antes de usar, fazer um teste em uma pequena área da pele; Evitar o uso excessivo: não exagerar na aplicação dos produtos;

não exagerar na aplicação dos produtos; Cuidado com irritações: não utilizar o produto se a pele, olhos ou outra parte do corpo estiver irritada;

não utilizar o produto se a pele, olhos ou outra parte do corpo estiver irritada; Assistência médica e notificação: procurar assistência médica em caso de eventos adversos e não deixar de notificar às autoridades sanitárias competentes. Manter a guarda do produto para rastreabilidade das informações, como nome do produto e lote, para as ações de investigação dos órgãos competentes.

Assistência médica e notificação: procurar assistência médica em caso de eventos adversos e não deixar de notificar às autoridades sanitárias competentes. Manter a guarda do produto para rastreabilidade das informações, como nome do produto e lote, para as ações de investigação dos órgãos competentes.

O Ministério ressalta que não só os consumidores devem ter cuidado ao utilizar os produtos. Os profissionais, salões e comércio em geral devem se atentar ao manuseio do produto, que também pode trazer risco aos aplicadores. Além disso, apenas produtos da Lista de Pomadas Autorizadas devem ser comercializados. No momento, não existe determinação de recolhimento do produto, mas ele deve ficar separado e não pode ser exposto ao consumo ou uso.

Os profissionais da área da saúde, ao realizarem o atendimento de pacientes com quaisquer efeitos indesejáveis supostamente relacionados ao uso de produtos para trançar ou modelar os cabelos, precisam notificar o caso à Anvisa.

Alerta da Anvisa

Com as festividades de fim de ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu, nesta terça-feira, o Alerta GGMON 5/2023, que destaca a necessidade de atenção redobrada da população com relação ao uso de cosméticos, que vão além das pomadas modeladoras de cabelos.

"Os principais produtos cosméticos envolvidos nos eventos adversos relatados são variados, incluindo pomadas modeladoras de cabelos, produtos para cuidado e limpeza dos cabelos e do couro cabeludo, produtos para cuidado da pele, produtos de proteção solar e autobronzeamento e maquiagens", detalha o alerta.

A publicação ainda reforça que, para verificar a autorização de um produto cosmético junto à Anvisa, examinar atentamente o rótulo é essencial.

"Cada produto cosmético possui um número de processo Anvisa que funciona como uma espécie de identificação única. Esse número tem início com '25351' e segue o formato '25351.XXXXXX/20XX-YY'. Ao utilizar esse número, é possível verificar se o produto cosmético em questão está devidamente autorizado pela Agência", esclarece.

