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Mundo Ponte da Crimeia sofre novo ataque O novo ataque ocorre poucas horas antes do encontro inédito entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seus pares chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump, em Shenzhen, na China

A ponte que liga a Crimeia anexada à Rússia foi novamente atacada, anunciou na noite desta quarta-feira (18) um representante russo local, dois dias depois de bombardeios ucranianos que danificaram gravemente essa infraestrutura.

O novo ataque ocorre poucas horas antes do encontro inédito entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seus pares chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump, em Shenzhen, na China.

"Após um novo ataque contra a ponte da Crimeia, o tráfego está temporariamente interrompido (...). Uma avaliação dos danos está em andamento", afirmou Serguéi Aksiónov, representante da Crimeia nomeado por Moscou, em sua conta no Telegram.

Na noite de segunda para terça-feira, a ponte da Crimeia sofreu um importante ataque com mísseis e drones, segundo Kiev.

Esses bombardeios, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), destruíram completamente um trecho da parte rodoviária da ponte, que conta com uma seção para veículos e outra ferroviária.

O Ministério dos Transportes russo informou na terça-feira que o tráfego ferroviário havia sido retomado em uma das duas linhas, mas que os trabalhos de reparo continuavam na segunda.

Inaugurada em 2018, a ponte da Crimeia tem grande valor simbólico para Moscou, pois representa a anexação dessa península ucraniana, em 2014, e sua integração ao território russo.

A ponte também é uma importante via de comunicação para abastecer esse território.

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