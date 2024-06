A- A+

chuvas Ponte da via que liga Guatemala a El Salvador colapsa devido a fortes chuvas O acesso à ponte de El Colorado colapsou nesta madrugada durante a travessia de um caminhão carregado com mercadorias

As fortes chuvas na Guatemala provocaram, nesta sexta-feira (28), o colapso do acesso a uma ponte em uma movimentada via que conecta o país com El Salvador, informou a Proteção Civil.

O acesso à ponte de El Colorado, no km 126 da rota Pan-Americana, colapsou nesta madrugada durante a travessia de um caminhão carregado com mercadorias, sem registro de vítimas, disse a porta-voz da estatal Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), Steffy Barrera.

Segundo a Conred, o trecho da estrada afetada, na qual circula cerca de 10.000 veículos diariamente, liga a capital da Guatemala à cidade de San Cristóbal, na fronteira com El Salvador.



O caminhão ficou preso em uma fenda aberta pelo deslizamento de terra, mas não caiu no rio, de acordo com fotos divulgadas pela Conred. As rodas dianteiras da carroceria ficaram penduradas, mas a estrutura da ponte aparentemente não foi danificada.

A ponte foi fechada ao tráfego, e a porta-voz recomendou que os motoristas usassem rotas alternativas. Não se sabe quanto tempo será necessário para reabilitar a via.

Durante a temporada de chuvas iniciada em maio, a Guatemala registrou 13 mortes, cinco feridos e mais de 3,5 milhões de pessoas afetadas, principalmente, por enchentes e deslizamentos de terra, de acordo com a Conred.

Também foram contabilizadas quatro pontes destruídas e 23 afetadas, além de 336 estradas e mais de 6.000 casas danificadas.

