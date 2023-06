Ponte de R$ 1 bilhão desaba pela segunda vez em um ano, na Índia

A- A+

Uma ponte suspensa desabou pela segunda vez em pouco mais de um ano na Índia. A estrutura com quatro pistas para automóveis sobre o Rio Ganges, em Bihar, veio abaixo nesta segunda-feira.

Havia oito pessoas na ponte no momento do desabamento. Um guarda está desaparecido, de acordo com a Asian News International (ANI).

O desabamento foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no local. As imagens mostram a ponte desmoronando dentro do Rio Ganges em poucos segundos.

Segundo o jornal Hindustan Times, a fundação da ponte foi lançada em 2014 e a obra estava originalmente programada para ser inaugurada em 2019.

Esta é a segunda vez que a ponte desaba, com um incidente anterior ocorrido em 30 de abril do ano passado. A obra foi orçada em R$ 1 bilhão.

Após o desabamento, o ministro-chefe de Bihar, Nitish Kumar, anunciou a criação de uma comissão de inquérito para investigar as causas do desmoronamento da ponte e tomar medidas contra os responsáveis.

