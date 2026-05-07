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Mobilidade Ponte do Cumbe, na PE-50, será interditada a partir desta sexta-feira (08) Interdição busca garantir a segurança da população diante do aumento do volume da Barragem de Carpina

Atendendo a uma solicitação da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) realizará, a partir desta sexta-feira (08), a interdição da Ponte do Cumbe, localizada na PE-50, sobre o Rio Cotunguba.

A medida ocorre em função do aumento no volume de água da Barragem de Carpina, no município de Lagoa do Carro, que atingiu a cota de 108,96 metros na manhã desta quinta-feira (07).

O protocolo de segurança da barragem estabelece atenção especial quando o nível do reservatório se aproxima da cota de 110 metros. Como a barragem continua apresentando elevação no volume de água e há previsão de chuvas moderadas e fortes para a região, a interdição será realizada de forma antecipada.

A medida é preventiva, no intuito de salvaguardar vidas e garantir a segurança das cidades ribeirinhas que podem ser impactadas pelo aumento da vazão, entre elas Paudalho, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Recife. A ação permanecerá até que haja condições seguras para a abertura progressiva das comportas da barragem e/ou redução do volume acumulado.

Trecho da PE-50 que será fechado na Ponte do Cumbe, localizada sobre o Rio Cotunguba - Foto: Reprodução/DER

O DER informa ainda que, para o local, está em fase final de elaboração um projeto que prevê a construção de uma nova ponte, além da implantação de uma pista elevada.

A orientação do órgão é que os condutores utilizem rotas alternativas, a exemplo das rodovias PE-053 e PE-090, durante o período de interdição da Ponte do Cumbe.

Ao longo do período de intervenção, agentes de trânsito do DER estarão no local orientando a população e os motoristas.



Com informações da assessoria

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