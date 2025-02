A- A+

Carnaval 2025 Ponte Duarte Coelho é interditada para montagem do Galo; mudanças impactam o transporte público Bloqueio da via afeta 120 linhas de ônibus e causa alterações na mobilidade no centro do Recife

A interdição da Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, para a montagem da estrutura do tradicional Galo Gigante do Carnaval 2025, teve início neste sábado (22), às 11h. A previsão é que a via permaneça bloqueada até o domingo (9 de março), quando a estrutura será desmontada.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciaram que a interdição provocará alterações no itinerário de diversas linhas de ônibus que circulam na região central da cidade. Ao todo, serão afetadas 76 linhas convencionais, quatro linhas do BRT e 40 linhas do serviço Bacurau. Além disso, 36 pontos de embarque e desembarque serão modificados para melhor atender aos passageiros.

Para minimizar os impactos das mudanças, equipes do CTM estarão no Bairro do Recife entre os dias 24 e 27 de fevereiro, das 6h às 18h, e no dia 28, das 6h às 12h, distribuindo folhetos informativos e orientando os usuários do transporte público sobre os novos locais de embarque e desembarque.

A CTTU também planeja um esquema especial de interdições viárias e desvios para garantir a segurança dos foliões e o fluxo adequado do trânsito na área central durante o Carnaval. Além do bloqueio na Ponte Duarte Coelho, outras vias dos bairros de São José e Santo Antônio serão interditadas, incluindo a Rua do Sol, a Rua Siqueira Campos e a Avenida Guararapes, a partir do dia 28 de fevereiro.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a interdição é parte do planejamento para o Carnaval 2025, que envolve diversas ações coordenadas pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops). O Centro de Operações do Recife (COP) utilizará um sistema de videomonitoramento para acompanhar a movimentação na região e garantir a eficiência das mudanças no trânsito.

Para mais informações sobre as alterações no transporte público, os passageiros podem acessar o site oficial do Grande Recife Consórcio de Transporte (www.granderecife.pe.gov.br) ou entrar em contato pelos telefones 0800 081 0158 e (81) 99488-3999 (WhatsApp), das 6h às 18h. Nos dias 4 e 6 de março, devido ao feriado, o serviço não estará em funcionamento.

