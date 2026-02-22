A- A+

Trânsito Ponte Duarte Coelho é liberada após desmontagem do Galo Gigante Com fim do Carnaval 2026, 120 linhas de ônibus retomam trajeto normal no Recife

Ponte Duarte Coelho volta a receber o fluxo de veículos após a despedida do Galo Gigante e o encerramento oficial do Carnaval do Recife 2026. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

A majestade do Carnaval do Recife encerrou oficialmente o seu reinado de 2026 na tarde desta quinta-feira (22).

Por volta das 17h, a Ponte Duarte Coelho, que liga as avenidas Conde da Boa Vista e Guararapes, no Centro da capital pernambucana, foi liberada para o tráfego de veículos, marcando o encerramento da folia de momo.

Tradicional palco do reinado do Galo da Madrugada, a ponte voltou a receber o fluxo cotidiano de carros, motos e ônibus após dias de interdição para a montagem e permanência da escultura símbolo do Carnaval recifense.

Com a reabertura, os itinerários e pontos de embarque e desembarque das 120 linhas de ônibus que haviam sido alterados durante o período carnavalesco passam a operar normalmente.

As linhas são geridas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte e tinham sido desviadas por causa da interdição na área central.

Desmontagem

Após cumprir sua missão na folia, a estrutura do Galo segue agora para descanso. As peças, especialmente a parte estrutural, serão transportadas em comboio com batedores até um depósito localizado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

“O galo, no caso a sua engrenagem, o que monta e desmonta, vai todo lá para o nosso depósito. Aí, ele fica lá descansando, dormindo, para quando for no próximo ano estar aqui acordado de novo”, contou o engenheiro responsável pela estrutura e diretor da empresa de engenharia, Carlos Accioly.

Arte e adereços

Accioly explicou ainda que a indumentária da escultura gigante, como penas, vestes, crista e outros adereços, será entregue ao artista plástico Leopoldo Nóbrega ao longo da semana.

“As partes artísticas, confeccionadas por Leopoldo, ficam lá no depósito também e voltam para ele. Até a próxima sexta-feira (27), as partes da decoração devem estar todas com ele lá no ateliê”, completou o engenheiro.

Com isso, o Galo encerra oficialmente mais um capítulo do Carnaval do Recife e deixa aberta a contagem regressiva para 2027.

