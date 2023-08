Ponte em construção desaba e mata na 17 Índia

Ao menos 17 pessoas que assistiram na construção de uma ponte mantida no estado indiano de Mizoram (leste) morreram nesta quarta-feira (23) no desabamento da estrutura, informaram as autoridades.

“A ponte ferroviária que estava sendo construída em Sairang, perto de (a capital do estado) Aizawl, desabou hoje e pelo menos 17 trabalhadores faleceram”, afirmou o ministro chefe de Mizoram, Zoramthang (que utiliza apenas um nome), na rede X (antes conhecida como Twitter).

Imagens divulgadas pelo funcionário mostram uma estrutura de metal pendurada em algumas colunas de suporte.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.



Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the… pic.twitter.com/IbmjtHSPT7