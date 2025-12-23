A- A+

Bairro do Recife Ponte Giratória: conheça a história da estrutura que será reinaugurada no Recife A Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, tem origem na década de 1920, passou por transformação nos anos 1970 e precisou de uma obra de requalificação nos últimos anos

Depois de mais de dois anos de interdição completa, a Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, será liberada nesta terça-feira (23) para circulação de pessoas e veículos na área central da capital pernambucana.

Muito mais do que ligar o Bairro do Recife ao de São José, a estrutura da ponte é carregada por uma grande história viva entre os recifenses.

Origem da Ponte Giratória

A Ponte Giratória original teve a sua construção iniciada em 1920 e foi inaugurada em 5 de dezembro de 1923, sob as gestões do governador de Pernambuco, Sérgio Loreto, e do prefeito do Recife, Antônio de Góis Cavalcanti.

O equipamento era formado por três lances de ferro, sendo que um era giratório, o que permitia a passagem das embarcações do Porto do Recife.

É importante destacar que a construção da ponte rodo-ferroviária fez parte do Plano de Melhoramento e Reforma do Porto e do Bairro do Recife, entre 1909 e 1926. A empresa francesa Société de Construction du Port de Pernambuco foi a responsável pela obra.

A primeira ponte ficou no local até 1970, quando houve o processo de construção da estrutura de concreto.

Naquele período, o acesso das embarcações não era mais necessário, deixando o mecanismo de giro da ponte sem função. Por ser de ferro, a Ponte Giratória também sofreu com a degradação natural após cerca de 50 anos de exposição à maresia.

Ponte de Concreto

Inaugurada no dia 10 de março de 1971, a ponte de concreto armado, batizada como Ponte 12 de Setembro, substituiu a antiga estrutura. O nome fazia referência à data de início das reformas no Porto do Recife, em 1918.

O novo modelo da ponte foi construído sob a gestão municipal de Geraldo Magalhães Melo, que deixou o cargo no dia 7 de abril e deu lugar a Augusto Lucena.

O governador do estado era Nilo Coelho, que também saiu do comando logo após a inauguração, no dia 15 de março, quando Eraldo Gueiros assumiu.

Apesar do nome de batismo, a população recifense seguiu chamando a estrutura de Ponte Giratória. Em 2003, a Lei Municipal 16.916 oficializou o nome "Antiga Ponte Giratória" à Ponte 12 de Setembro.

Situação atual



A Prefeitura do Recife fará a entrega da Ponte Giratória a partir das 18h desta terça-feira (23). A estrutura teve a circulação suspensa de forma completa em outubro de 2023.

As obras de requalificação serviram para recuperar a parte estrutural da ponte. No início, a gestão municipal deu um prazo de quatro meses para a conclusão, porém identificou problemas graves.

O orçamento da obra de requalificação da Ponte Giratória passou de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões.

No início do mês, o prefeito João Campos, em entrevista à Folha de Pernambuco, detalhou os processos que levaram ao aumento do prazo para a entrega da obra.

"É bom explicar também para as pessoas que a obra, se a gente não tivesse feito essa obra, a ponte podia ter caído. Então, só lembrando: estava sendo feita uma obra. Durante a execução dessa obra, ao se quebrar a ponte, foi descoberto um novo problema que não tinha como saber se não quebrasse a ponte", pontuou, destacando que o problema identificado era um erro construtivo da década de 1970.



Veja também