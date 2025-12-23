Ter, 23 de Dezembro

Bairro do Recife

Ponte Giratória: conheça a história da estrutura que será reinaugurada no Recife

A Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, tem origem na década de 1920, passou por transformação nos anos 1970 e precisou de uma obra de requalificação nos últimos anos

Ponte Giratória passou mais de dois anos interditada para obras de requalificação Ponte Giratória passou mais de dois anos interditada para obras de requalificação  - Foto: Alexandre Aroeira/Arquivo Folha de Pernambuco

Depois de mais de dois anos de interdição completa, a Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, será liberada nesta terça-feira (23) para circulação de pessoas e veículos na área central da capital pernambucana. 

 Muito mais do que ligar o Bairro do Recife ao de São José, a estrutura da ponte é carregada por uma grande história viva entre os recifenses. 

 Origem da Ponte Giratória 
A Ponte Giratória original teve a sua construção iniciada em 1920 e foi inaugurada em 5 de dezembro de 1923, sob as gestões do  governador de Pernambuco, Sérgio Loreto, e do prefeito do Recife, Antônio de Góis Cavalcanti. 

O equipamento era formado por três lances de ferro,  sendo que um era giratório, o que permitia a passagem das embarcações do Porto do Recife. 

É importante destacar que a construção da ponte rodo-ferroviária fez parte do Plano de Melhoramento e Reforma do Porto e do Bairro do Recife, entre 1909 e 1926. A empresa francesa Société de Construction du Port de Pernambuco foi a responsável pela obra.

A primeira ponte ficou no local até 1970, quando houve o processo de construção da estrutura de concreto.

  Naquele período, o acesso das embarcações não era mais necessário, deixando o mecanismo de giro da ponte sem função. Por ser de ferro, a Ponte Giratória também sofreu com a degradação natural após cerca de 50 anos de exposição à maresia. 

Ponte de Concreto
Inaugurada no dia 10 de março de 1971, a ponte de concreto armado, batizada como Ponte 12 de Setembro, substituiu a antiga  estrutura.  O nome fazia referência à data de início das reformas no Porto do Recife, em 1918. 

O novo modelo da ponte foi construído sob a gestão municipal de Geraldo Magalhães Melo, que deixou o cargo no dia 7 de abril e deu lugar a Augusto Lucena.

  O governador do estado era Nilo Coelho, que também saiu do comando logo após a inauguração, no dia 15 de março, quando Eraldo Gueiros assumiu. 

Apesar do nome de batismo, a população recifense seguiu chamando a estrutura de Ponte Giratória. Em 2003, a Lei Municipal 16.916 oficializou o nome "Antiga Ponte Giratória" à Ponte 12 de Setembro. 

Situação atual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Prefeitura do Recife fará a entrega da Ponte Giratória a partir das 18h desta terça-feira (23). A estrutura teve a circulação suspensa de forma completa em outubro de 2023. 

As obras de requalificação serviram para recuperar a parte estrutural da ponte. No início, a gestão municipal deu um prazo de quatro meses para a conclusão, porém identificou problemas graves. 

O orçamento da obra de requalificação da Ponte Giratória passou de R$ 9,4 milhões para R$ 14,3 milhões.

No início do mês, o prefeito João Campos, em entrevista à Folha de Pernambuco, detalhou os processos que levaram ao aumento do prazo para a entrega da obra. 

"É bom explicar também para as pessoas que a obra, se a gente não tivesse feito essa obra, a ponte podia ter caído. Então, só lembrando: estava sendo feita uma obra. Durante a execução dessa obra, ao se quebrar a ponte, foi descoberto um novo problema que não tinha como saber se não quebrasse a ponte", pontuou, destacando que o problema identificado era um erro construtivo da década de 1970.
 

