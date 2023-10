A- A+

Recife Ponte Giratória, no Bairro do Recife, é fechada nos dois sentidos; intervenção deixa trânsito lento Condutores que vêm da Zona Sul deverão transitar pela avenida Martins de Barros. Já os que circulam pelo Centro devem seguir pela Ponte Maurício de Nassau

Foram fechados, nesta quarta-feira (25), os dois sentidos da Ponte 12 de Setembro, conhecida como Ponte Giratória, situada no Bairro do Recife, na área central da Capital. A nova interdição ocorre para continuidade das obras de requalificação da estrutura.



Os bloqueios começaram no último dia 8 de outubro, quando a via sentido Centro-Zona Sul foi interditada. Na data, a gestão informou que a obra deve durar até o final deste ano. Devido à intervenção, o trânsito no local ficou lento.

Interdição da Ponte Giratória provoca trânsito no Bairro do Recife | Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

De acordo com Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), nesta nova fase, serão realizadas novas inspeções e aberturas na área superior do tabuleiro da laje, para averiguar problemas na estrutura a partir de testes e ensaios mais específicos e detalhados.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) alerta que os condutores que vêm da Zona Sul deverão transitar pela avenida Martins de Barros. Já os que circulam pelo Centro devem seguir pela Ponte Maurício de Nassau.

Segundo a Emlurb, a intervenção na Ponte Giratória teve início em 2022 e conta com investimento inicial de R$ 9,4 milhões. A via liga o Bairro de São José ao Bairro do Recife, conectando a avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita.

Os principais serviços foram executados na parte inferior do tabuleiro da ponte, com a remoção da camada de nata de cimento para garantir a aderência do concreto de recomposição da seção estrutural, ancoragem da tela soldada em aço e posterior aplicação de revestimento de concreto projetado para recomposição da seção da célula/laje.

A ponte tem uma extensão total de 195,2 metros, com cinco vãos, três deles centrais que medem 41,4 metros, 43,3 metros e 41,4 metros, além de vãos de 34 metros nas extremidades. É formada por um tabuleiro único, contínuo, com seção transversal tipo caixão ao longo de toda a sua extensão, possui transversinas e altura variável em cada apoio.



De acordo com a Prefeitura do Recife, transversalmente, a ponte tem uma largura total de 22 metros, ambos os lados contemplam um passeio de pedestres de três metros no lado norte e dois metros no lado sul, duas faixas de rolamento em torno de quatro metros e guarda-rodas de 0,23 metro em cada passeio.

