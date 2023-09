A- A+

MOBILIDADE Ponte Monteiro-Iputinga deverá ser entregue no início de 2024 Equipamento deverá beneficiar 60 mil pessoas ao interligar as zonas Oeste e Norte do Recife

Com 90% dos trabalhos concluídos, a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que ligará as zonas Oeste e Norte do Recife, deverá ser entregue para a população no primeiro semestre do ano que vem.

Em pleno funcionamento, as obras foram visitadas nesta segunda-feira (18) pelo prefeito do Recife, João Campos. No local, o gestor municipal vistoriou os serviços de construção e celebrou o novo marco da obra com a ligação completa entre os dois lados da ponte.

De acordo com a Prefeitura do Recife, cerca de 60 mil pessoas serão beneficiadas pelo equipamento que cruzará o Rio Capibaribe para interligar os bairros da Iputinga e do Monteiro. Nos próximos meses, serão realizados os serviços de asfaltamento e implantação dos passeios, guarda-corpos e ciclovia.

“Agora, a gente está implantando a técnica da terra armada e o complexo viário, que vai dar acesso à ponte. E, no início do próximo ano, ela estará inaugurada e funcionando”, afirmou João Campos.

Prefeito João Campos visitou as obras nesta segunda-feira (18) | Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

Essa será a primeira inauguração de uma ponte após quase 15 anos. Atualmente, o Recife conta com 27 pontes, além dos pavilhões. A nova ponte mede 170 metros de extensão, 20 m de largura e 12 m de altura, com calçadas e ciclofaixa. Serão quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido.

A obra será inaugurada em conjunto com um sistema viário composto por 20 novas ruas. Também serão realizados os serviços de requalificação e implantação de uma área urbanizada na margem do rio, que faz parte do Parque Capibaribe. Essa intervenção está sendo realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

A Ponte Engenheiro Jaime Gusmão será responsável por suprir uma necessidade de interligação entre as duas margens, já que não existe nenhuma ponte para veículos num trecho de quase 5 km do rio. Atualmente, as conexões mais próximas ao longo do Capibaribe nesta região são a ponte da BR-101 e a ponte-viaduto Governador Cordeiro de Farias, que liga os bairros da Torre e Parnamirim.

Com o novo equipamento, a distância entre o Parque de Exposições do Cordeiro e a Praça de Casa Forte será reduzida dos atuais 6,7 km (via Torre-Parnamirim) e 8 km (via BR-101), para apenas 4,39 km.

Para motoristas que costumam sair do Parque do Caiara para o Parque Santana, a distância atual de 5,1 km (via Torre-Parnamirim) ou 7,7 km (pela BR-101), cairá para 3,82 km com a nova ponte.

