A- A+

MIGUEL PEREIRA Ponte recém-inagurada desaba na virada do ano e deixa três feridos em região serrana do RJ Segundo Corpo de Bombeiros, não há relatos de desaparecidos na cidade da região serrana

Leia também

• Show de cores, música e alegria nas praias do Pina e de Boa Viagem na volta do Réveillon do Recife

• Hoje é Dia: veja os principais feriados de 2023

Uma ponte que acabou de ser inaugurada sobre o lago Javary, no distrito de Governador Portela, em Miguel Pereira, na Região Serrana do Rio de Janeiro, desabou minutos antes da virada do ano. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas por uma ambulância do Samu.

Ainda de acordo com a corporação, não há relatos de desaparecidos, nem de vítimas que tenham caído na água. Mas agentes do quartel de Miguel Pereira montaram uma operação de busca preventiva na manhã deste domingo, para checar se ainda havia algum resgate por fazer.

Veja também

Guerra Bombardeios russos no Ano Novo deixam 4 mortos e 50 feridos na Ucrânia