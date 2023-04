Ponto crítico no Recife, túnel Felipe Camarão, na Zona Sul, continua interditado por alagamento

A- A+

O túnel Felipe Camarão, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, continua interditado na manhã desta terça-feira (11), por acúmulo de água da chuva.

A interdição aconteceu no domingo (9), após a capital registrar chuvas moderadas no fim de semana. Desde então, o equipamento está fechado para o tráfego de veículos.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), responsável pela gestão das vias públicas no estado e do túnel, a água acumulada no local vem sendo drenada desde essa segunda-feira (10).





A estrutura possui bombas hidráulicas instaladas para a drenagem, mas os equipamentos têm apresentado falhas constantes. No último dia 30 de março, o túnel também foi interditado por alagamento, sendo liberado no dia seguinte.



O DER informou que ainda nesta terça-feira (11), uma nova avaliação será feita no local para definir quando o equipamento será liberado para tráfego.



Alagamento no túnel fez vítima fatal

Em agosto de 2022, uma idosa de 80 anos, que dirigia um Honda Fit, tentou atravessar a via e ficou submersa. Na ocasião, o trecho estava alagado por causa das chuvas e pelo mau funcionamento do sistema de drenagem.



A mulher morreu dentro do veículo, que ficou virado com as rodas para cima.

