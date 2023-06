Ponto de alagamento na BR-101 causa retenções no trânsito, em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Desde a manhã da última quarta-feira (14), as chuvas estão causando transtornos em cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte.



No final da tarde desta quinta (15), a BR-101 se encontra com ponto de alagamento na altura da cidade de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a Polícia Rodiviária Federal (PRF), o acúmulo de água no km 84 está causando a retenção do trânsito.



No sentido Recife, o trânsito se encontra parado. Já para quem segue na direção da cidade do Cabo de Santo Agostinho, os veículos trafegam com mais fluidez.

Previsão

Segundo informações divulgadas nas redes sociais da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a tendência das chuvas para o restante desta quinta (15) e começo desta sexta (16) é de intesidade fraca a moderada na RMR e Mata Norte.



Na Mata Sul e Agreste, as chuvas devem ser fracas.



Já no Sertão de Pernambuco e de São Francisco não há previsão de chuva.

