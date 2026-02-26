A- A+

OPORTUNIDADE Ponto de Cultura promove oficina de história do teatro de bonecos no Centro Cultural Benfica da UFPE Com 20h de carga horária, formação será realizada entre os dias 7 e 28 de março

O Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco está com inscrições abertas para interessados em participar da Oficina de História do Teatro de Bonecos, que será realizada entre os dias 7 e 28 de março.

Com carga horária de 20 horas, a oficina será distribuída em quatro encontros semanais, sempre aos sábados, das 9h às 14h. As aulas serão ministradas pela atriz e bonequeira Maria Oliveira, no Centro Cultural Benfica UFPE, localizado na Rua Benfica, 157 Madalena, na Zona Oeste do Recife.

As atividades correspondem ao Módulo 1 do Curso de Formação do Ator Bonequeiro, que será oferecido ao longo de 2026 uma oportunidade para quem deseja obter uma formação mais consistente no segmento do Teatro de Formas Animadas. No entanto, quem optar por cursar apenas esta oficina poderá fazê-la sem nenhum problema.

O curso completo prevê uma carga horária total de 260 horas anuais, contemplando disciplinas que vão da história do teatro de bonecos e dramaturgia até a encenação e montagem, além de criação, confecção e manipulação de bonecos.

Todas as atividades serão oferecidas gratuitamente, incluindo o fornecimento dos materiais para a confecção dos bonecos, que, no final das aulas, ficarão com os alunos que os produziram. Embora organizadas de forma sequencial em módulos, as oficinas não exigem pré ou correquesitos e podem ser cursadas de maneira independente.

Cada oficina concederá certificados de conclusão aos alunos que cumprirem 80% da carga horária. O certificado de conclusão do curso, por sua vez, será destinado somente aos estudantes que atingirem 80% da carga horária total.

As inscrições, assim como o esclarecimento de outras informações, devem ser realizadas através do email: [email protected] .

