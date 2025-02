A- A+

Rio de Janeiro Ponto turístico do Rio é o único do Brasil entre os dez mais avaliados do Google Lista tem a Torre Eiffel, em Paris, no topo. A Getty Villa, em Los Angeles, está em segundo lugar

Um ponto turístico do Rio é o único do Brasil no top 10 dos destinos mais avaliados do Google Maps. Uma lista divulgada nesta quinta-feira (6) tem a Torre Eiffel, em Paris, no topo, seguida pela Getty Villa, em Los Angeles, e pelo letreiro de Hollywood, na mesma cidade dos Estados Unidos.

O representante brasileiro da lista aparece em sétimo lugar: o Cristo Redentor, uma das Sete Maravilhas do Mundo.

Ocupam a quarta e a quinta posição outros dois pontos turísticos de Los Angeles, The Getty Center e os Estúdios da Universal, em Hollywood. A sexta colocada é Nova York.

No oitavo lugar, está o Coliseu de Roma. A Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, e a ponte Golden Gate, em São Francisco, estão na nova e na décima posições.

Praias mais avaliadas e fotografadas

Em outro ranking, o Rio também tem outra representante. A Praia do Leme aparece entre outras com os maiores números de avaliações no Maps.

Em outra lista, que trata dos mais fotografados, aparecem dois destinos paradisíacos da Região dos Lagos: a Praia do Forte, em Cabo Frio, e Orla Brigitte Bardot, em Búzios. A lista divulgada pelo Google é em comemoração aos 20 anos do aniversário do Google Maps.

