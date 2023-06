A- A+

CHUVAS Pontos de alagamento causam interdições e desvios no trânsito do Recife; saiba por onde não passar Chuvas de intensidade moderadas e fortes estão tomando algumas cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte

Desde a manhã desta quarta-feira (14), chuvas de intensidade moderadas e fortes estão tomando algumas cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Mata Norte.

Na capital pernambucana, pontos de alagamento geraram desvios de rotas que estão sendo monitorados pela CTTU.

Confira os pontos de interdição:

Ibura

-Às 16h35, a avenida Dois Rios, no Ibura, foi interditada na altura da avenida Rio Xingu.

Boa Viagem

-Às 16h23, o túnel Felipe Camarão foi interditado.

-Às 15h36, a avenida Recife foi interditada na altura da rua Jean Emile Favre.

Confira os pontos de desvio:

Areias

-Às 15h30, um desvio foi criado pela CTTU por conta de um ponto de alagamento na avenida Recife, próximo à avenida Capitão Gregório de Caldas.

Confira os pontos de alagamento:

(Atualizados às 14h10)

- Av. Recife, saída do Ibura

- Av. Dois Rios, entrada da Vila do SESI:

- Av. Recife, na altura da rua João Cabral de Melo Neto

- Estrada dos Remédio, na altura da rua do Acre

- Av. Antônio de Goes, próximo à av. Conselheiro Aguiar

- Av. Domingos Ferreira, próximo ao Clinical Center

- Av. Dr. José Rufino, na altura do Colégio Visão

- Rua Paris, na altura da lombada eletrônica

- Av. Sul, sob o viaduto Papa João Paulo II

- Rua Imperial x rua Cabo Eutrópio

- Av. Norte x rua Quarenta e Oito

- Rua Dom Bosco, próximo ao Colégio Americano Batista

