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Guerra no Oriente Médio Pontos de atrito nas negociações de cessar-fogo entre Irã e EUA Trump declarou que estuda um plano para importar pedágios em colaboração com Teerã

Estados Unidos e Irã acordaram um cessar-fogo e planejaram iniciar conversas no Paquistão nesta semana para alcançar um acordo de longo prazo, mas pontos importantes de atrito persistem.

Teerã divulgou publicamente um plano de dez pontos e afirmou que ele servirá de base de negociação, embora uma fonte de alto escalonamento da Casa Branca tenha certeza de que este não é o documento com o qual Washington trabalha.

O plano apresentado pelo Irã inclui posições já rejeitadas pelos Estados Unidos. Estes são os pontos-chave:



- Controle do Estreito de Ormuz -

Na represália à guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, o Irã bloqueou quase totalmente o Estreito de Ormuz, por onde transitam parte do petróleo, gás e fertilizantes do mundo, o que abalou a economia global.

Teerã aceitou reabrir temporariamente reivindicando a passagem, uma vitória do presidente americano Donald Trump, mas exige seu controle em seu plano.

Não se sabe como funcionaria, na prática, a soberania iraniana sobre o estreito.

Irã e Omã, que também fazem fronteira com a via marítima e atuosa como mediador entre Washington e Teerã, anunciaram nos últimos dias que mantiveram conversas para concluir um protocolo destinado a supervisionar o tráfego no Estreito.

Segundo uma fonte diplomática iraniana, o novo mecanismo prevê uma taxa de passagem organizada em colaboração com Omã. O Sultanato de Omã não se pronunciou a respeito.

Por sua vez, o presidente americano declarou que estuda um plano para importar pedágios em colaboração com Teerã, segundo a emissora americana ABC.

A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana indicou na quinta-feira que os navios que atravessam o estreito deverão seguir duas rotas alternativas, próximas às costas iranianas, alegando a possibilidade de haver "minas" na rota habitual, mais distante da costa.

As embarcações deverão passar perto da ilha de Larak, que a revista marítima Lloyd's List apelidou de "posto de pedágio de Teerã".



- Alívio das -

O Irã, solicitou duras avaliações devido ao seu suposto programa nuclear, exigindo que elas sejam suspensas.

Donald Trump as restabeleceu durante seu primeiro mandato, após retirar os Estados Unidos em 2018 do histórico acordo nuclear de 2015 com o Irã. O texto anterior traz uma redução das sanções em troca de limitações rigorosas ao enriquecimento de urânio e de um controle reforçado das instalações do país.

Essas medidas punitivas asfixiam há décadas a economia iraniana, uma crise que desencadeou protestos reprimidos com violência em janeiro.

O presidente americano prometeu então ajudar os manifestantes e afirmou que a guerra provocaria a queda da república islâmica, mas as questões de direitos humanos ou o desmantelamento do sistema de governo não constam na agenda das próximas conversas.

Estados Unidos e Israel também exigiram limitações ao programa iraniano de mísseis balísticos, assim como o fim do apoio de Teerã a seus grupos armados aliados, como o Hezbollah no Líbano ou os Huthis no Iêmen.

Nenhum desses pontos é mencionado no plano iraniano de dez pontos.



- Enriquecimento de urânio -

Trump justificou a guerra acusando Teerã de estar prestes a fabricar uma arma atômica, uma afirmação que não foi corroborada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e que o Irã nega.

O Irã defende seu direito de manter um programa nuclear para uso civil, especialmente para geração de energia, mas Donald Trump reiterou na quarta-feira que não há “nenhum enriquecimento”.

Ele também apresentou uma solução para recuperar as reservas iranianas de mais de 400 kg de urânio altamente enriquecido, que foram alvo de bombardeios americanos em junho de 2025 e que se acreditam terem ficado enterradas.

Os dois países trabalharam juntos para “desenterrar e retirar” o que o presidente americano chamou de “pó nuclear”.

Trump afirmou na terça-feira à AFP que essa questão estava “perfeitamente resolvida”. Caso contrário, "não teria aceitado um acordo", insistiu.

Os primeiros ataques americanos e israelenses no fim de fevereiro ocorreram quando Washington decidiu de Teerã a entrega de suas reservas de urânio enriquecido.

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