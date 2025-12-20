A- A+

Natal Quer fazer doações para pessoas em situação de vulnerabilidade? Saiba como ajudar no Recife e RMR Gesto de solidariedade pode ajudar a vida de muitos pernambucanos

Com a chegada das festas de fim de ano, iniciativas para recolher doações e ajudar a população em situação de vulnerabilidade se multiplicam.

Com um gesto simples de caridade e solidariedade, um pequeno ato pode ser algo transformador na vida das pessoas.

No Recife e na Região Metropolitana (RMR), diversas campanhas são realizadas para alegrar o Natal e o Ano Novo de muitos pernambucanos.

A Folha de Pernambuco reuniu projetos que doam alimentos, cestas básicas, brinquedos, roupas e itens de higiene pessoal. Veja como ajudar.

Confira pontos de doação disponíveis no Recife e na RMR:

Campanha “Alimente a Vida”

Organização: Transforma Brasil e Shoppings

A campanha solidária Alimente a Vida arrecada alimentos não perecíveis até o Natal, além de doações em dinheiro. A iniciativa é promovida pela Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce) em parceria com o Transforma Brasil, plataforma nacional de voluntariado.

Toda a arrecadação será destinada a comunidades e instituições no início de janeiro. Para cada quilo de alimento recebido, os shoppings vão fazer uma doação na mesma quantidade.

Lojistas e empresas também podem participar e, se a doação for em maior quantidade, há espaços para organização e guarda dos alimentos.

- Onde doar?

Shoppings Boa Vista, Camará, Carpina, Costa Dourada, Difusora (Caruaru), Guararapes, Igarassu, Patteo Olinda, Paulista North Way, Plaza, Recife, RioMar, Serra Talhada e Tacaruna.

Também é possível contribuir por Pix pelo QR Code disponível nos pontos de arrecadação.



Mais informações: @transforma.brasil

Natal Solidário do RioMar Recife

Organização: RioMar Recife e Instituto JCPM de Compromisso Social

Doações de brinquedos novos e usados em bom estado serão encaminhados para crianças das comunidades do entorno do empreendimento.

- Onde doar?

É possível deixar os brinquedos em um baú localizado ao lado do cenário principal na Praça de Eventos 1, no Piso L1 do Shopping RioMar Recife (Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife). As doações podem ser entregues até o dia 18 de dezembro.

Natal Solidário “Pão em todas as mesas”

Organização: Anjos da Noite

O grupo promoverá uma ceia natalina no dia 24 de dezembro, véspera de natal, na Praça da Independência, no Centro do Recife, com a expectativa de atender mil pessoas em situação de rua.

- Onde doar?

É possível doar alimentos, panetone e brinquedos na sede da ONG (Rua Borboleta, 23 - Fragoso, Olinda).

Também é possível contribuir por meio do Pix CNPJ: 41643086/0001-58.



Mais informações: @anjosdanoite_pe



Natal Solidário do Movimento Brasil Popular

O Movimento Brasil Popular promove um Natal Solidário para as famílias atendidas pelas cozinhas solidárias do projeto. As ações ocorrem na Várzea, na Zona Oeste do Recife, neste sábado (20), às 18h, e em Brasília Teimosa, na Zona Sul, na terça-feira (23), também às 18h.



Doações de alimentos não perecíveis, roupas, sapatos, brinquedos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro através do Pix: [email protected].



- Onde doar?

Para o Natal Solidário da Várzea, são aceitadas doações até a manhã de sábado (20) na sede do projeto (Rua do Bambu, 390). Já o de Brasília Teimosa, as doações podem ser recebidas até a terça-feira (23) também na filial do bairro (Rua Delfin, 613).

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip)

O Imip está sempre com campanhas permanentes, recebendo roupas, brinquedos, itens de higiene pessoal e de enxoval infantil para pacientes e acompanhantes do hospital.

- Onde doar?

As doações podem ser deixadas no setor do Voluntariado, que fica localizado no Hospital Pedro II, dentro do complexo hospitalar do Imip (Rua dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife).

Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE)

O GAC-PE também conta com uma campanha permanente para ajudar na manutenção do projeto. Brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis podem ser recebidos na própria sede do Grupo.

- Onde doar?

É possível doar na sede do GAC-PE (Rua Arnóbio Marques, 310, dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, 7º andar - Santo Amaro, Recife).

Instituto Médico Legal (IML-PE)

Durante o ano, o Instituto Médico Legal (IML-PE) recebe doações para crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo setor de Sexologia Forense do IML.

Podem ser recebidos brinquedos em bom estado, itens de higiene pessoal (como escova e pasta de dente, toalhinha) e materiais escolares (cadernos, lápis, canetas).

- Onde doar?

O IML reforça que as doações são bem-vindas ao longo do ano. Elas podem ser entregues na recepção da Traumatologia do IML-PE (Rua Marquês de Pombal, nº 455 - Santo Amaro, Recife).



Mais informações: contato (81) 3183-5267



