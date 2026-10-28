Pontos de luz na água: pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife
Pesquisadores capturam, fazem contagem, coletam amostras, catalogam os animais silvestres e estudam sua relação com o meio urbano
A presença, comportamento e condições de vida de jacarés-de-papo-amarelo no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife, motivaram um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).
A equipe realiza saídas noturnas ao açude para capturar os animais, e, até o momento, mais de 100 já foram identificados no local. Os jacarés são medidos, marcados e examinados por meio de ultrassonografia e raio-X. Depois, são devolvidos em segurança ao habitat.
A Folha de Pernambuco acompanhou uma dessas atividades, na última quinta-feira (15), e entrevistou alguns dos pesquisadores que buscam, por meio da ciência, entender aspectos dessa ligação entre a vida animal e humana.
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A professora do Departamento de Biologia da UFRPE e coordenadora do projeto, Jozélia Correia, relatou que o trabalho, que integra o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da UFRPE, começou no início deste ano. O objetivo é compreender o estado da população de jacarés que vive no Açude de Apipucos.
“Quando a gente fala em conhecer essa população, queremos ter informações como qual a estimativa dessa população em número de indivíduos, qual a estrutura etária desses animais, se são adultos ou jovens. Será que essa população que está aqui tem os recursos necessários para se manter ao longo do tempo? E como está a relação entre machos e fêmeas dessa população?”, afirmou.
Pontinhos de luz na água
Quem estiver na área à noite pode também fazer um mini experimento: apontar uma lanterna na direção da água, se posicionar diretamente no centro do foco produzido e observar pequenos pontinhos brilhantes à distância, na água, por todos os lados. Esses brilhos são os olhos dos jacarés, que ficam por ali, à espreita, acompanhando a movimentação.
“Todos esses ‘brilhinhos’ são jacarés. Eles têm uma estrutura dentro do olho que reflete a luz, e é assim que fazemos o monitoramento deles. Durante o período noturno, a gente encontra os jacarés, devido a esse reflexo do brilho dos olhos deles. A partir desse momento, a gente encosta a embarcação para seguir com a captura”, explicou o pesquisador e doutorando em Biologia Rafael Barboza.
Os pesquisadores utilizam lanternas de cabeça para localização e visualização dos animais. Com um laço de cabo de aço acoplado a uma vara telescópica, garantem um maior alcance para as capturas.
Da captura à soltura
Os pesquisadores detalharam que, ao capturar um dos animais, é realizado um procedimento padrão para trabalhar com o monitoramento das espécies. Primeiro, o jacaré precisa ser imobilizado para que nem ele, nem o especialista se machuquem.
“Depois, seguimos com procedimentos de biometria. A gente mede o tamanho, pesa e faz algumas coletas de amostras biológicas para seguir com algumas pesquisas complementares, como análise genética, hematológica e de parasitologia”, afirmou Rafael Barboza.
Os pesquisadores fazem procedimentos de triagem dos jacarés, com aferições biométricas, incluindo a medição da distância interocular com o auxílio de um paquímetro. Os dados obtidos, segundo o grupo, contribuem para a caracterização morfométrica dos animais e para a continuidade do monitoramento.
Antes de serem devolvidos à natureza, os animais também recebem marcações para que os pesquisadores possam individualizá-los.
“A partir do momento que a gente captura e faz a soltura desses animais, sabemos quem é cada indivíduo toda vez que voltamos aqui através da sua marcação. Isso permite que a gente estime o tamanho dessa população e para onde esses animais estão se deslocando dentro da Região Metropolitana do Recife”, completou.
- Registro dos procedimentos de triagem dos jacarés, com realização de aferições biométricas, como a medição da distância interocular com o auxílio de paquímetro. - Foto: Cortesia
- Registro do preenchimento das planilhas de campo com dados referentes à localização dos indivíduos avistados e capturados. - Foto: Cortesia
- Professora do Departamento de Biologia da UFRPE e coordenadora do projeto, Jozélia Correia. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
- Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco
Todo o processo é registrado em planilhas de campo com dados da localização dos indivíduos avistados e capturados, com auxílio de GPS para obtenção das coordenadas geográficas. As informações coletadas subsidiam o estudo da distribuição espacial e populacional dos jacarés-de-papo-amarelo na área de estudo.
Durante a atividade, o grupo realizou a soltura de um jacaré-de-papo-amarelo de 1,82 m e 22,3 kg que havia sido capturado dias antes. Quando foi encontrado, o animal estava com uma farpa de madeira de 10 cm perfurada contra o seu abdômen.
"A gente levou ele para o hospital veterinário, realizamos, então, os exames de imagem, e felizmente não havia perfurado nenhum órgão interno. Então esse objeto foi retirado e soltamos o animal no mesmo lugar, para que a gente possa justamente acompanhar com o passar do tempo esse indivíduo”, esclareceu a coordenadora do projeto, Jozélia Correia.
Poluição afeta jacarés e humanos
O grupo também alerta para o papel dos jacarés com o ecossistema local - e sobre a importância em preservar esse ambiente. Ítalo Moraes da Silva, mestrando em Biodiversidade e biólogo pela UFRPE, estuda a ecologia alimentar desses animais para compreender o quanto a urbanização e os resíduos sólidos gerados por humanos têm afetado a fauna local, sobretudo no Açude de Apipucos e no Rio Capibaribe.
“Por meio das amostras que coletamos, podemos analisar quão impactado está o ambiente em que [o jacaré] se encontra. Em estudos prévios, conseguimos identificar que um total de 100% dos indivíduos capturados continha algum tipo de resíduo sólido, como plástico, vidro, pedra. Até balão de festa eu achei no estômago desses animais”, disse.
O pesquisador detalhou que os crocodilianos em geral atuam como engenheiros ambientais, e, portanto, podem modificar ou criar habitats, alterando a disponibilidade de recursos para si.
Eles também são bioindicadores, ou seja, sua presença em um local pode refletir a saúde e as condições daquele ambiente, o que ajuda cientistas a identificar desequilíbrios ambientais, poluição, degradação ou o grau de preservação de uma área.
Além disso, esses animais são bioacumuladores, e absorvem e retêm em seus tecidos substâncias químicas tóxicas, como metais pesados ou compostos não biodegradáveis, como mercúrio, chumbo, dentre outros.
Sendo assim, em um ambiente de degradação, com lixo e esgoto descartados na água inadequadamente, os jacarés se tornam expostos a esses metais pesados. O grupo já identificou, inclusive, animais com materiais poluentes em seus organismos, o que eleva o alerta para os níveis de poluição da área.
“Isso reflete no quanto esse ambiente está poluído. No cenário aqui do Açude de Apipucos, a gente entende a preocupação que isso nos traz porque ele é utilizado para pesca pelos moradores, e alguns residentes o utilizam para tomar banho. E se a gente entende que existe um impacto tão grande para um animal que na natureza é tão resistente, podemos nos preocupar o que isso vai refletir para a saúde humana”, relatou.
Relação com a população
Uma das moradoras da área é Neuza Lúcia dos Santos Ferreira, 70 anos, que faz parte do Conselho de Moradores e da ONG Apé-Puc. Ela luta, ao lado de outros residentes, pela preservação do local.
À Folha, ela relatou que quando chegou ao bairro, em 1975, não se via uma quantidade tão grande de jacarés na área como hoje em dia, e que, por isso, é importante estudar o fenômeno para compreender todo o processo e preservar os animais.
“Eu gosto de brincar que brevemente os jacarés vão nos botar para fora e serem os moradores daqui. Essa pesquisa é importante porque a gente quer saber porque eles estão se multiplicando, o que comem, e porque isso está acontecendo”, disse.
Neuza também esclareceu que a população, naturalmente, tem muita preocupação com os animais silvestres, e defende que, por meio do estudo, será possível ter um controle melhor para que os moradores tenham segurança.
“Queremos respeitar o espaço deles e que respeitem nosso espaço, porque temos crianças e não sabemos até que ponto os animais podem invadir os nossos locais”, explicou a moradora.
Sensibilização
Foi para sanar preocupações como as da moradora que o projeto começou. Um dos focos da pesquisa está em sensibilizar a população de residentes da área para a presença e preservação dos jacarés-de-papo-amarelo no açude e como essa ligação entre fauna e ambiente urbano pode ser feita.
“Uma importância do trabalho é sensibilizar a população que vive aqui no entorno com essa fauna silvestre e a interação dos animais. Sabemos que a gente vive um ambiente urbanizado como o Recife, então é importante fazer esse levantamento para entender a dinâmica entre os jacarés e a comunidade que está aqui no entorno”, afirmou Mayara Bezerra, aluna de iniciação científica da Graduação de Biologia da UFRPE.
A pesquisadora também detalhou que é de extrema importância que a população evite se aproximar dos jacarés.
“Nossa indicação para a população e pessoas que têm contato direto aqui no Açude de Apipucos ou qualquer área que esteja com a presença desses animais é não chegar perto, não alimentar e não manter interações porque eles são animais silvestres. Devemos manter total cuidado e distância desses animais”, completou Mayara.