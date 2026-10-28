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CIÊNCIA Pontos de luz na água: pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife Pesquisadores capturam, fazem contagem, coletam amostras, catalogam os animais silvestres e estudam sua relação com o meio urbano

A presença, comportamento e condições de vida de jacarés-de-papo-amarelo no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife, motivaram um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A equipe realiza saídas noturnas ao açude para capturar os animais, e, até o momento, mais de 100 já foram identificados no local. Os jacarés são medidos, marcados e examinados por meio de ultrassonografia e raio-X. Depois, são devolvidos em segurança ao habitat.

A Folha de Pernambuco acompanhou uma dessas atividades, na última quinta-feira (15), e entrevistou alguns dos pesquisadores que buscam, por meio da ciência, entender aspectos dessa ligação entre a vida animal e humana.

A professora do Departamento de Biologia da UFRPE e coordenadora do projeto, Jozélia Correia, relatou que o trabalho, que integra o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da UFRPE, começou no início deste ano. O objetivo é compreender o estado da população de jacarés que vive no Açude de Apipucos.

“Quando a gente fala em conhecer essa população, queremos ter informações como qual a estimativa dessa população em número de indivíduos, qual a estrutura etária desses animais, se são adultos ou jovens. Será que essa população que está aqui tem os recursos necessários para se manter ao longo do tempo? E como está a relação entre machos e fêmeas dessa população?”, afirmou.

Pesquisadores estudam comportamento de jacarés-de-papo-amarelo em zonas urbanas | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pontinhos de luz na água

Quem estiver na área à noite pode também fazer um mini experimento: apontar uma lanterna na direção da água, se posicionar diretamente no centro do foco produzido e observar pequenos pontinhos brilhantes à distância, na água, por todos os lados. Esses brilhos são os olhos dos jacarés, que ficam por ali, à espreita, acompanhando a movimentação.

“Todos esses ‘brilhinhos’ são jacarés. Eles têm uma estrutura dentro do olho que reflete a luz, e é assim que fazemos o monitoramento deles. Durante o período noturno, a gente encontra os jacarés, devido a esse reflexo do brilho dos olhos deles. A partir desse momento, a gente encosta a embarcação para seguir com a captura”, explicou o pesquisador e doutorando em Biologia Rafael Barboza.

Os pesquisadores utilizam lanternas de cabeça para localização e visualização dos animais. Com um laço de cabo de aço acoplado a uma vara telescópica, garantem um maior alcance para as capturas.

Captura de jacaré por um grupo de pesquisa da UFRPE no Açude de Apipucos | Foto: Cortesia

Da captura à soltura

Os pesquisadores detalharam que, ao capturar um dos animais, é realizado um procedimento padrão para trabalhar com o monitoramento das espécies. Primeiro, o jacaré precisa ser imobilizado para que nem ele, nem o especialista se machuquem.

“Depois, seguimos com procedimentos de biometria. A gente mede o tamanho, pesa e faz algumas coletas de amostras biológicas para seguir com algumas pesquisas complementares, como análise genética, hematológica e de parasitologia”, afirmou Rafael Barboza.

Pesquisador e doutorando em Biologia Rafael Barboza | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Os pesquisadores fazem procedimentos de triagem dos jacarés, com aferições biométricas, incluindo a medição da distância interocular com o auxílio de um paquímetro. Os dados obtidos, segundo o grupo, contribuem para a caracterização morfométrica dos animais e para a continuidade do monitoramento.

Antes de serem devolvidos à natureza, os animais também recebem marcações para que os pesquisadores possam individualizá-los.

“A partir do momento que a gente captura e faz a soltura desses animais, sabemos quem é cada indivíduo toda vez que voltamos aqui através da sua marcação. Isso permite que a gente estime o tamanho dessa população e para onde esses animais estão se deslocando dentro da Região Metropolitana do Recife”, completou.

Registro dos procedimentos de triagem dos jacarés, com realização de aferições biométricas, como a medição da distância interocular com o auxílio de paquímetro. - Foto: Cortesia

Registro do preenchimento das planilhas de campo com dados referentes à localização dos indivíduos avistados e capturados. - Foto: Cortesia

Professora do Departamento de Biologia da UFRPE e coordenadora do projeto, Jozélia Correia. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pesquisa da UFRPE estuda população de jacarés no Açude de Apipucos, no Recife. - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Todo o processo é registrado em planilhas de campo com dados da localização dos indivíduos avistados e capturados, com auxílio de GPS para obtenção das coordenadas geográficas. As informações coletadas subsidiam o estudo da distribuição espacial e populacional dos jacarés-de-papo-amarelo na área de estudo.

Durante a atividade, o grupo realizou a soltura de um jacaré-de-papo-amarelo de 1,82 m e 22,3 kg que havia sido capturado dias antes. Quando foi encontrado, o animal estava com uma farpa de madeira de 10 cm perfurada contra o seu abdômen.

"A gente levou ele para o hospital veterinário, realizamos, então, os exames de imagem, e felizmente não havia perfurado nenhum órgão interno. Então esse objeto foi retirado e soltamos o animal no mesmo lugar, para que a gente possa justamente acompanhar com o passar do tempo esse indivíduo”, esclareceu a coordenadora do projeto, Jozélia Correia.

Após receber tratamento adequado, o jacaré foi devolvido ao Açude de Apipucos | Foto: Cortesia

Poluição afeta jacarés e humanos

O grupo também alerta para o papel dos jacarés com o ecossistema local - e sobre a importância em preservar esse ambiente. Ítalo Moraes da Silva, mestrando em Biodiversidade e biólogo pela UFRPE, estuda a ecologia alimentar desses animais para compreender o quanto a urbanização e os resíduos sólidos gerados por humanos têm afetado a fauna local, sobretudo no Açude de Apipucos e no Rio Capibaribe.

“Por meio das amostras que coletamos, podemos analisar quão impactado está o ambiente em que [o jacaré] se encontra. Em estudos prévios, conseguimos identificar que um total de 100% dos indivíduos capturados continha algum tipo de resíduo sólido, como plástico, vidro, pedra. Até balão de festa eu achei no estômago desses animais”, disse.

Registros de lixo e poluição no Açude de Apipucos | Foto: Cortesia

O pesquisador detalhou que os crocodilianos em geral atuam como engenheiros ambientais, e, portanto, podem modificar ou criar habitats, alterando a disponibilidade de recursos para si.

Eles também são bioindicadores, ou seja, sua presença em um local pode refletir a saúde e as condições daquele ambiente, o que ajuda cientistas a identificar desequilíbrios ambientais, poluição, degradação ou o grau de preservação de uma área.

Além disso, esses animais são bioacumuladores, e absorvem e retêm em seus tecidos substâncias químicas tóxicas, como metais pesados ou compostos não biodegradáveis, como mercúrio, chumbo, dentre outros.

Sendo assim, em um ambiente de degradação, com lixo e esgoto descartados na água inadequadamente, os jacarés se tornam expostos a esses metais pesados. O grupo já identificou, inclusive, animais com materiais poluentes em seus organismos, o que eleva o alerta para os níveis de poluição da área.

“Isso reflete no quanto esse ambiente está poluído. No cenário aqui do Açude de Apipucos, a gente entende a preocupação que isso nos traz porque ele é utilizado para pesca pelos moradores, e alguns residentes o utilizam para tomar banho. E se a gente entende que existe um impacto tão grande para um animal que na natureza é tão resistente, podemos nos preocupar o que isso vai refletir para a saúde humana”, relatou.

Ítalo Moraes da Silva, mestrando em Biodiversidade e biólogo pela UFRPE | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Relação com a população

Uma das moradoras da área é Neuza Lúcia dos Santos Ferreira, 70 anos, que faz parte do Conselho de Moradores e da ONG Apé-Puc. Ela luta, ao lado de outros residentes, pela preservação do local.

À Folha, ela relatou que quando chegou ao bairro, em 1975, não se via uma quantidade tão grande de jacarés na área como hoje em dia, e que, por isso, é importante estudar o fenômeno para compreender todo o processo e preservar os animais.

“Eu gosto de brincar que brevemente os jacarés vão nos botar para fora e serem os moradores daqui. Essa pesquisa é importante porque a gente quer saber porque eles estão se multiplicando, o que comem, e porque isso está acontecendo”, disse.

Neuza Lúcia dos Santos Ferreira, 70 anos, que faz parte do Conselho de Moradores e da ONG Apé-Puc | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Neuza também esclareceu que a população, naturalmente, tem muita preocupação com os animais silvestres, e defende que, por meio do estudo, será possível ter um controle melhor para que os moradores tenham segurança.

“Queremos respeitar o espaço deles e que respeitem nosso espaço, porque temos crianças e não sabemos até que ponto os animais podem invadir os nossos locais”, explicou a moradora.

Sensibilização

Foi para sanar preocupações como as da moradora que o projeto começou. Um dos focos da pesquisa está em sensibilizar a população de residentes da área para a presença e preservação dos jacarés-de-papo-amarelo no açude e como essa ligação entre fauna e ambiente urbano pode ser feita.

“Uma importância do trabalho é sensibilizar a população que vive aqui no entorno com essa fauna silvestre e a interação dos animais. Sabemos que a gente vive um ambiente urbanizado como o Recife, então é importante fazer esse levantamento para entender a dinâmica entre os jacarés e a comunidade que está aqui no entorno”, afirmou Mayara Bezerra, aluna de iniciação científica da Graduação de Biologia da UFRPE.

Mayara Bezerra, aluna de iniciação científica da Graduação de Biologia da UFRPE | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A pesquisadora também detalhou que é de extrema importância que a população evite se aproximar dos jacarés.

“Nossa indicação para a população e pessoas que têm contato direto aqui no Açude de Apipucos ou qualquer área que esteja com a presença desses animais é não chegar perto, não alimentar e não manter interações porque eles são animais silvestres. Devemos manter total cuidado e distância desses animais”, completou Mayara.

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