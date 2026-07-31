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RESGATE Poodle é achado vivo sob escombros 29 dias após terremotos na Venezuela; 'Milagre', diz veterinário Abalos sísmicos no país deixaram mais de 5.500 mortos, cerca de 17 mil feridos e 50 mil desaparecidos

Um poodle foi resgatado com vida sob escombros 29 dias após os terremotos que devastaram a Venezuela e deixaram mais de 5.500 mortos e cerca de 17 mil feridos.

A cadela, que se chama Beyli, foi encontrada na terça-feira (28) no que restou da antiga casa da família, nas proximidades de Playa Grande, durante uma operação de busca feita por equipes de emergência que ainda procuram vítimas e desaparecidos.

A tutora do animal, Victoria Rengel, de 11 anos, sobreviveu aos dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 registrados em 24 de junho. A mãe e a avó da menina, no entanto, morreram em consequência dos tremores.

Beyli foi localizada ao lado do corpo da mãe de Victoria. Em entrevista à imprensa local, a garota afirmou que acredita que a cadela permaneceu ao lado da tutora até o fim.

"Ela queria protegê-la. Vou me lembrar do quanto ela amava minha mãe", contou.

Em vídeos do momento, é possível ver o animal, muito fragilizado, deitado no chão enquanto recebe apoio das equipes especializadas. Em outros registros, a cadela também aparece já de pé enquanto toma banho, bem responsiva ao contato dos cuidadores.

'Milagre'

Depois de ser resgatada, Beyli foi levada para uma clínica veterinária, onde recebeu hidratação por via intravenosa. Mesmo após ter passado quase um mês sem comida ou água, os veterinários afirmam que a expectativa é de recuperação completa.

O veterinário responsável pelo atendimento também chegou a afirmar que "é um milagre tudo o que aconteceu com ela". "Ela tem algumas úlceras nos olhos, mas logo ficará bem", completou.

Busca por sobreviventes

A cadela foi resgatada em meio à continuidade das buscas por sobreviventes no país. As equipes especializadas trabalham ao lado de moradores, que se voluntariaram e, com ferramentas como picaretas e marteletes para remover os destroços, ajudam como podem.

Desde o desastre, vale ressaltar, outras operações também tiveram desfechos positivos, como no salvamento de um menino, de uma mãe e de um bebê de apenas 18 dias.

De acordo com estimativas das Nações Unidas, ao menos 50 mil pessoas continuam desaparecidas após os terremotos.

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