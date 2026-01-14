A- A+

Luto "Popeye Brasileiro", conhecido por colocar óleo mineral nos braços, morre no Recife Arlindo de Souza era olindense e tinha 55 anos; ele ficou famoso nacionalmente por conta do físico

O olindense Arlindo de Souza, conhecido como "Popeye Brasileiro", morreu aos 55 anos na madrugada dessa terça-feira (13), no Recife.

O homem, que injetou óleo mineral nos braços, ganhou projeção nacional no início do século ao participar de programas de televisão.

Arlindo estava internado desde novembro do ano passado no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife.

De acordo com informações da família, o "Popeye Brasileiro" teve um quadro de infecção urinária. Já internado, os rins pararam de funcionar e houve entrada de líquido nos pulmões.

O sepultamento do corpo ocorreu na tarde desta quarta-feira (14) no cemitério de Beberibe.

Sobrinho de Arlindo, o gestor ambiental Dênis Gomes ressaltou como era a relação do tio com a musculação.

"Meu tio começou a malhar na adolescência. Ele gostava muito de fisiculturismo e era muito fã de Arnold Schwarzenegger. Já adulto, começou a fazer o uso de óleo mineral no corpo. Pode ser uma das causas que fez os órgãos dele parar, depois de tantos anos", afirmou.

Ainda segundo Dênis, o "Popeye Brasileiro" não tinha filhos e morava com a mãe. "Minha vó está acamada e debilitada. Ainda não sabe a notícia. Ele era o xodó dela", disse.

Os médicos reprimem o uso de óleo mineral no corpo para aumentar os músculos. A prática não é recomendada e pode trazer danos à saúde.



