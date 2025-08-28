A- A+

BRASIL População brasileira é de 213,4 milhões, estima IBGE crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado, onde a estimativa apresentada foi de 212.583.750 pessoas

A população do Brasil é estimada em 213.421.037 habitantes, de acordo com novos dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa, publicada no Diário Oficial da União, aponta o total de moradores de Estados e municípios. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado. Em 2024, a estimativa apresentada foi de 212.583.750 pessoas.

Nos últimos anos, o Censo e as projeções populacionais do IBGE tem mostrado uma desaceleração do crescimento do número de habitantes, reflexo da queda do número de filhos por mãe e do envelhecimento dos brasileiros. A última projeção populacional feita pelo IBGE apontou que a população brasileira atingirá seu ápice em 2041, quando chegar a 220.425.299 habitantes. Depois desse ano, o número de brasileiros começará a diminuir, chegando a 199.228.708 até 2070.

Isso significa dizer que, em menos de duas décadas, o Brasil já terá um crescimento negativo; ou seja, o número de mortes será maior que o de nascimentos e a população terá um envelhecimento ainda mais acelerado. Este fato evidencia a tendência do fim do chamado bônus demográfico (quando a proporção de jovens, a população economicamente ativa, é maior do que a de idosos e crianças, aumentando as chances do País elevar o seu PIB).

O período de bônus demográfico se iniciou há cerca de 50 anos e já começa a perder seus efeitos antes mesmo de 2030, quando a maior parcela da população já será de idosos, aumentando a pressão sobre os gastos em saúde e previdência social.



Confira a população de todas as unidades da federação:

São Paulo: 46,1 milhões

Minas Gerais: 21,4 milhões

Rio de Janeiro: 17,2 milhões

Bahia: 14,9 milhões

Paraná: 11,9 milhões

Rio Grande do Sul: 11,2 milhões

Pernambuco: 9,6 milhões

Ceará: 9,3 milhões

Pará: 8,7 milhões

Santa Catarina: 8,2 milhões

Goiás: 7,4 milhões

Maranhão: 7,0 milhões

Amazonas: 4,3 milhões

Paraíba: 4,2 milhões

Espírito Santo: 4,1 milhões

Mato Grosso: 3,9 milhões

Rio Grande do Norte: 3,5 milhões

Piauí: 3,4 milhões

Alagoas: 3,2 milhões

Distrito Federal: 3,0 milhões

Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões

Sergipe: 2,3 milhões

Rondônia: 1,8 milhão

Tocantins: 1,6 milhão

Acre: 884,4 mil

Amapá: 806,5 mil

Roraima: 738,8 mil.

