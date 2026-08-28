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Pernambuco População de Pernambuco cresce e chega a 9.583.176 habitantes, aponta novo levantamento do IBGE Pernambuco figura como o 7º estado mais populoso do Brasil e o 2º mais populoso da Região Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia, que soma 14.889.472 habitantes

Pernambuco tem 9.583.176 habitantes, segundo estimativa divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados consideram a contagem da população até 1º de julho de 2026. No estado, o número representa aumento de 0,22% em relação ao ano passado, quando o IBGE somou 9.562.007 habitantes.



Pernambuco figura como o 7º estado mais populoso do Brasil e o 2º mais populoso da Região Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia que soma 14.889.472 habitantes. O Ceará aparece em terceiro na região, com 9.302.211 moradores.



Confira população dos estados do Nordeste:

1º Bahia – 14.889.472 (0,12%)

2º Pernambuco – 9.583.176 (0,22%)

3º Ceará – 9.302.211 (0,36%)

4º Maranhão – 7.024.557 (0,09%)

5º Paraíba – 4.182.828 (0,44%)

6º Rio Grande do Norte – 3.463.737 (0,25%)

7º Piauí – 3.392.617 (0,24%)

8º Alagoas – 3.221.128 (0,01%)

9º Sergipe – 2.307.255 (0,34%).

Municípios

De acordo com o levantamento, o Recife é o município mais populoso de Pernambuco, com 1.588.983 habitantes, aumento de 0,04% com relação aos dados de 2025, que estimavam 1.588.376 pessoas.

Na sequência estão Jaboatão dos Guararapes (685.222), Petrolina (422.461), Caruaru (408.281), Paulista (367.155), Olinda (364.087), Cabo de Santo Agostinho (219.044), Camaragibe (156.425), Garanhuns (152.484) e Vitória de Santo Antão (142.419).

Confira os 10 municípios mais populosos de Pernambuco:

1º Recife – 1.588.983

2º Jaboatão dos Guararapes – 685.222

3º Petrolina – 422.461

4º Caruaru – 408.281

5º Paulista – 367.155

6º Olinda – 364.087

7º Cabo de Santo Agostinho – 219.044

8º Camaragibe – 156.425

9º Garanhuns – 152.484

10º Vitória de Santo Antão – 142.419.

Em Pernambuco, a cidade/território com menor população é Fernando de Noronha, com 3.364 habitantes, seguido, em ordem decrescente, de Itacuruba, com 4.491 moradores e Ingazeira, com 4.989 habitantes.

Confira lista dos 10 municípios/territórios de Pernambuco com menor população estimada:

1º Fernando de Noronha – 3.364

2º Itacuruba – 4.491

3º Ingazeira – 4.989

4º Calumbi – 5.342

5º Salgadinho – 5.346

6º Solidão – 5.371

7º Quixaba – 6.751

8º Terezinha – 6.850

9º Palmeirina – 7.059

10º Granito – 7.227.

Brasil

O levantamento do IBGE destaca que a população brasileira cresceu 0,37% e é de 214.211.951. Em 2025, o número era de 213.421.037 habitantes.

A região Sudeste se mantém como a mais populosa do país, com 89 milhões de pessoas, representando 41,6% da população total.

O Nordeste tem população estimada de 57,4 milhões, 26,8% do total. Na sequência, a região Sul, com 31,5 milhões de moradores, representa 14,7%.

Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,1 milhões de habitantes. Minas Gerais, com 10% (21,5 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,0% (17,2 milhões), fecham a lista dos três estados mais populosos.



Confira lista dos estados mais populosos do Brasil:

1º São Paulo – 46.179.008 (0,21%)

2º Minas Gerais – 21.460.311 (0,31%)

3º Rio de Janeiro – 17.225.410 (0,01%)

4º Bahia – 14.889.472 (0,12%)

5º Paraná – 11.952.456 (0,52%)

6º Rio Grande do Sul – 11.233.317 (0%)

7º Pernambuco – 9.583.176 (0,22%)

8º Ceará – 9.302.211 (0,36%)

9º Pará – 8.756.324 (0,52%)

10º Santa Catarina – 8.312.759 (1,54%)

11º Goiás – 7.495.033 (0,96%)

12º Maranhão – 7.024.557 (0,09%)

13º Amazonas – 4.360.926 (0,91%)

14º Paraíba – 4.182.828 (0,44%)

15º Espírito Santo – 4.150.692 (0,58%)

16º Mato Grosso – 3.950.330 (1,46%)

17º Rio Grande do Norte – 3.463.737 (0,25%)

18º Piauí – 3.392.617 (0,24%)

19º Alagoas – 3.221.128 (0,01%)

20º Distrito Federal – 3.009.996 (0,44%)

21º Mato Grosso do Sul – 2.946.317 (0,74%)

22º Sergipe – 2.307.255 (0,34%)

23º Rondônia – 1.757.338 (0,31%)

24º Tocantins – 1.595.994 (0,58%)

25º Acre – 887.794 (0,39%)

26º Amapá – 809.953 (0,43%)

27º Roraima – 761.012 (3,01%).

Capitais

As cinco capitais mais populosas do Brasil são São Paulo (SP), com 11.911.337 pessoas; Rio de Janeiro (RJ), com 6.731.133; Brasília (DF), com 3.009.996; Fortaleza (CE), com 2.582.360; e Salvador (BA), que conta com 2.559.945 habitantes. O Recife aparece na lista como a nona capital mais populosa do país.

Confira lista das 10 capitais mais populosas do Brasil:

1º São Paulo (SP) - 11.911.337 (0,05%)

2º Rio de Janeiro (RJ) - 6.731.133 (0,01%)

3º Brasília (DF) - 3.009.996 (0,44%)

4º Fortaleza (CE) - 2.582.360 (0,15%)

5º Salvador (BA) - 2.559.945 (-0,17%)

6º Belo Horizonte - 2.415.451 (-0,02%)

7º Manaus (AM) - 2.327.101 (1,01%)

8º Curitiba (PR) - 1.832.183 (0,08%)

9º Recife (PE) - 1.588.983 (0,04%)

10º Goiânia (GO) - 1.511.709 (0,56%).

Os cinco municípios menos populosos do Brasil são Serra da Saudade (MG), com 857 habitantes; Anhanguera (GO), com 906 pessoas; Borá (SP), com 935 moradores; Araguainha (MT), com 989 habitantes; e Nova Castilho (SP), com população estimada em 1.070 pessoas.



Confira lista das 10 cidades menos populosas do Brasil:

1º Serra da Saudade (MG) - 857

2º Anhanguera (GO) - 906

3º Borá (SP) - 935

4º Araguainha (MT) - 989

5º Nova Castilho (SP) - 1.070

6º Cedro do Abaeté (MG) - 1.078

7º André da Rocha (RS) - 1.156

8º União da Serra (RS) - 1.183

9º São Sebastião do Rio Preto (MG) - 1.211

10º Oliveira de Fátima (TO) - 1.228.

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