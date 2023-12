ONG realiza ceia natalina comunitária nesta terça (19) no Recife para população em situação de rua

A- A+

A população em situação de rua no Centro do Recife deve ter uma ceia de Natal antecipada. Com ajuda de voluntários, a Escola Livre de Redução de Danos realiza, na noite desta terça-feira (21), ceia colaborativa para cerca de 200 pessoas.



Será o terceiro ano seguido do jantar solidário realizado pela ONG, que está com nova sede, o imóvel de número 264 da Rua do Sossego, no bairro da Boa Vista, na região central da capital pernambucana.



A ceia está prevista para começar às 19h. E, para receber a população, a rua terá estrutura de toldos e mesas - no fim da tarde, começará a sinalização na via. A programação também prevê apresentações cultuais.

"O ano de 2023 foi de trabalho e realizações para nós, da Escola Livre. Ampliamos nossa atuação e garantimos formação, cuidado e apoio psicológico a quem chegou até nós. Isso só foi possível graças ao envolvimento de muitas parcerias e de um trabalho em rede”, explica a psicóloga Priscilla Gadelha, uma das coordenadoras da Escola Livre.



A ONG começou a funcionar em 2019 com apoio de entidades internacionais e do voluntariado, e atende pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, com "foco no cuidado, no aprendizado entre pares e na participação democrática".

