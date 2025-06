População israelense pode sair de seus abrigos, diz Exército

O Exército de Israel informou neste sábado (14, data local) à população que já pode sair de seus abrigos em todo o país, mas recomendou que permaneçam próximos dos mesmos, depois de uma nova onda de ataques com mísseis lançados pelo Irã.

"Agora está permitido sair dos espaços protegidos em todas as áreas do país e permanecer perto deles", disse o Comando da Frente Interior, vinculado ao Exército, em uma mensagem em seu aplicativo cerca de 20 minutos depois do anúncio de um novo ataque do Irã.