A- A+

POPULAÇÃO População de Pernambuco cresce e chega a 9.562.007 habitantes, estima IBGE Estimativa da população cresceu 0,24% em relação ao ano passado. Paulista ultrapassou Olinda entre as cidades mais populosas do estado

Pernambuco tem 9.562.007 habitantes, segundo estimativa da população divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28).

O número considera o total de habitantes em todos os municípios do estado até 1º de julho de 2025. As informações foram divulgadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Esse total da população representa um aumento de 0,24% em relação ao ano passado, quando o IBGE estimava 9.539.029 habitantes em Pernambuco.

A população do Brasil cresceu 0,39%: agora são 213.421.037 habitantes, segundo o IBGE.

Em Pernambuco, a população cresceu 5,55% desde a publicação do Censo 2022, quando o IBGE apontou uma população de 9.058.931 pessoas no estado.

Pernambuco segue como o sétimo estado mais populoso do Brasil, e o segundo do Nordeste, atrás apenas da Bahia, que tem 14.870.907 habitantes.

Os três primeiros no ranking nacional são: São Paulo (46.081.801), Minas Gerais (21.393.441) e Rio de Janeiro (17.223.547).

O estado menos populoso é Roraima, com 738.772 habitantes.

Novidade entre cidades mais populosas

Capital do estado, o Recife é a cidade mais populosa, agora com 1.588.376 habitantes. Um salto de quase 100 mil pessoas na comparação com a estimativa do IBGE do ano passado, quando eram 1.488.920.

A segunda, terceira e quarta colocações seguem sendo ocupadas por Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina, com 684.293, 418.444 e 405.408 habitantes, respectivamente.

O quinto lugar este ano conta com uma novidade: Paulista, com 365.144 habitantes. A cidade ultrapassou Olinda, que agora aparece em sexto lugar no estado, com 364.717 — número que, inclusive, é menor do que o de 2024, quando o IBGE estimava em 365.402 a população da cidade.

Completam as 10 primeiras colocações do ranking estadual Cabo de Santo Agostinho (218.049), Camaragibe (156.112), Garanhuns (151.803) e Vitória de Santo Antão (144.243).

Na outra ponta da tabela, Fernando de Noronha ocupa a última colocação, com 3.341 habitantes. Vale ressaltar que o arquipélago não é uma cidade e sim um distrito estadual.

Nas últimas colocações ainda aparecem Itacuruba (4.491 habitantes), Ingazeira (4.975) e Calumbi (5.354).

Confira a população de todas as cidades de Pernambuco

Veja também