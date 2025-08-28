População de Pernambuco cresce e chega a 9.562.007 habitantes, estima IBGE
Estimativa da população cresceu 0,24% em relação ao ano passado. Paulista ultrapassou Olinda entre as cidades mais populosas do estado
Pernambuco tem 9.562.007 habitantes, segundo estimativa da população divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28).
O número considera o total de habitantes em todos os municípios do estado até 1º de julho de 2025. As informações foram divulgadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU).
Esse total da população representa um aumento de 0,24% em relação ao ano passado, quando o IBGE estimava 9.539.029 habitantes em Pernambuco.
A população do Brasil cresceu 0,39%: agora são 213.421.037 habitantes, segundo o IBGE.
Em Pernambuco, a população cresceu 5,55% desde a publicação do Censo 2022, quando o IBGE apontou uma população de 9.058.931 pessoas no estado.
Pernambuco segue como o sétimo estado mais populoso do Brasil, e o segundo do Nordeste, atrás apenas da Bahia, que tem 14.870.907 habitantes.
Os três primeiros no ranking nacional são: São Paulo (46.081.801), Minas Gerais (21.393.441) e Rio de Janeiro (17.223.547).
O estado menos populoso é Roraima, com 738.772 habitantes.
Novidade entre cidades mais populosas
Capital do estado, o Recife é a cidade mais populosa, agora com 1.588.376 habitantes. Um salto de quase 100 mil pessoas na comparação com a estimativa do IBGE do ano passado, quando eram 1.488.920.
A segunda, terceira e quarta colocações seguem sendo ocupadas por Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina, com 684.293, 418.444 e 405.408 habitantes, respectivamente.
O quinto lugar este ano conta com uma novidade: Paulista, com 365.144 habitantes. A cidade ultrapassou Olinda, que agora aparece em sexto lugar no estado, com 364.717 — número que, inclusive, é menor do que o de 2024, quando o IBGE estimava em 365.402 a população da cidade.
Completam as 10 primeiras colocações do ranking estadual Cabo de Santo Agostinho (218.049), Camaragibe (156.112), Garanhuns (151.803) e Vitória de Santo Antão (144.243).
Na outra ponta da tabela, Fernando de Noronha ocupa a última colocação, com 3.341 habitantes. Vale ressaltar que o arquipélago não é uma cidade e sim um distrito estadual.
Nas últimas colocações ainda aparecem Itacuruba (4.491 habitantes), Ingazeira (4.975) e Calumbi (5.354).
