População relata transtornos por paralisação da Linha Sul: "Carros lotados e sem ar-condicionado"

A paralisação da Linha Sul do Recife, na manhã desta quinta-feira (18), causou problemas para os usuários do serviço, não só para quem queria utilizar a Linha Sul, como também para quem precisou da Linha Centro. Segundo relatos obtidos pela reportagem, veículos lotados, com ar-condicionado desligado e tumulto puderam ser percebidos.

Uma das pessoas que queria utilizar a Linha Sul nesta quinta-feira foi o auxiliar de serviços gerais, John Lenon, 33 anos. Ele foi da estação Barro até Joana Bezerra para pegar um trem com destino a Cajueiro Seco para trabalhar quando foi surpreendido pela notícia da paralisação.

"Eu já esperei 25 minutos no Barro para conseguir pegar o metrô, que ainda estava lotado e sem ar-condicionado. Quando cheguei aqui em Joana Bezerra, descobri que a Linha Sul não está funcionando. Agora não sei como vou fazer para chegar no trabalho, até porque já estou atrasado", explicou.

Outra usuária prejudicada foi Olivia Gonçalves, auxiliar de enfermagem de 48 anos. Ela vinha de um turno do trabalho para ir para casa, em Cajueiro Seco, quando foi surpreendida. "Eu já pego carros de aplicativo para ir para o trabalho para evitar o metrô, porque o serviço é muito ruim. Carros lotados, sem ar-condicionado que não funciona, pessoas passando mal... Agora acho que vou ter que pegar ônibus para voltar para casa", afirmou.





A Linha Sul do metrô foi paralisada devido uma falha na rede aérea. No momento, outro veículo era transportado na via, vazio, e, por conta da falta de energia, ficou pelo caminho e interrompeu o funcionamento do serviço.

O veículo parado na via inviabilizou o trânsito entre as estações Afogados e Recife. Isso causou transtornos para a população que precisa da Linha Centro para se locomover.

Segundo a CBTU, não há previsão para retorno da Linha Sul. Já a Linha Centro foi normalizada por volta das 8h40. "Agora os técnicos estão trabalhando nos veículos que estão parados para que possamos liberar o serviço novamente, afirmou o assessor de imprensa da CBTU, Salvino Gomes.

Sobre o mal-funcionamento da Linha Centro, Salvino destacou o grande contingente inesperado. "A gente não esperava por esse problema, porque foi uma falha do serviço. Por isso foram causados tantos transtornos para a população também já linha Centro, com as lotações. Mas estamos trabalhando para regularizar o serviço", explicou.





Quantos aos trens rodando sem ar-condicionado, Salvino informou que a CBTU Recife recebeu um orçamento de R$ 5 milhões para implementação do serviço em pelo menos metade da frota. "Vamos priorizar os trens que rodam mais, algo em torno de 12 e 13 veículos. Como é um serviço que depende de empresas com licitação também, deve levar seis meses para que a população consiga ver as mudanças", revelou.

Alternativa com os ônibus

Com o funcionamento paralisado da Linha Sul, pessoas que quiserem ir para Cajueiro Seco ou Cabo de Santo Agostinho podem optar pelos ônibus.

Por meio de nota, o Grande Recife Consórcio de Transportes afirmou que foi ativada a linha emergencial 231 - TI Cajueiro Seco / TI Aeroporto. Além disso, foram reforçadas as linhas 185 - TI Cabo, 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 181 - Cabo (COHAB) / TI Cajueiro Seco e 115 - TI Aeroporto / TI Afogados, que além do reforço, teve seu itinerário prolongado até o Cais de Santa Rita.

"Reforçamos também a linha 200 - TI Jaboatão (Parador) na linha Centro do metrô, que por está operando em via singela, causou uma procura maior dos usuários pelo serviço dos ônibus a partir do TI Jaboatão", destacou o Coordenador de Operações, Mário Sérgio Cornélio.

Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30. É possível enviar mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

