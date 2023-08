A- A+

RECIFE Por causa do mau tempo, Aeroporto do Recife tem voos desviados e opera por instrumentos Uma aeronave precisou retornar ao aeroporto de origem, em Natal

O mau tempo na manhã desta sexta-feira (18) levou ao desvio de quatro voos que deveriam pousar no Aeroporto do Recife, na Zona Sul da capital pernambucana, para outros aeroportos. Uma aeronave precisou retornar ao aeroporto de origem, em Natal.

De acordo com a Aena Brasil, responsável pela operação do aeroporto, o terminal agora tem pousos e decolagens operados por instrumentos, quando as condições climáticas não permitem pousos e decolagens com referências visuais.

"Dos pousos afetados, dois já retornaram ao Recife, procedentes de Natal e Teresina. Outros três voos que partiriam do Recife foram cancelados", explicou a Aena Brasil.

O painel da Aena Brasil indica que foram cancelados quatro voos com partida do Recife: um para Araripina e outro para Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco; um para Fortaleza/CE; e um para João Pessoa/PB.

O site especializado Fligth Radar mostra que houve, ao menos, os seguintes desvios:

- Teresina/Recife AD4161: desviado para João Pessoa;

- Natal/Recife AD2669: desviado para Natal;

- Maceió/Recife AD4600: desviado para João Pessoa.

Os voos eram operados pela Azul Linhas Aéreas. A reportagem entrou em contato com a companhia e aguarda o retorno.

Veja também

TRÂNSITO Em comemoração do Dia do Ciclista, Detran-PE realiza ação educativa no Recife e em Olinda