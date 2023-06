Por chuvas fortes, Jaboatão dos Guararapes adia programação junina; confira novas datas

A- A+

Em virtude das fortes chuvas dos últimos dias na Região Metropolitana, a cidade de Jaboatão dos Guararapes adiou a programação junina prevista nesta sexta-feira (16), sábado (17) e domingo (18).



No polo Jaboatão Centro, a festa será nos dias 22, 23, 24 e 25. Já no polo Muribeca, o evento ocorrerá no dia 25. Em Barra de Jangada, a programação será nos dias 1º e 2 de julho.



O evento junino do polo infantil, no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, no centro da cidade, será nos dias 23 e 24.



Foram mantidas as datas dos polos do Curado IV, que será no dia 23; do Curado II, no dia 24; do Festival de Quadrilhas, no Parque da Cidade, nos dias 28, 29 e 30; e no polo de Cavaleiro, nos dias 30 de junho e 1º de julho.





“Neste momento, temos que nos solidarizar, apoiar e prestar toda assistência às famílias que tiveram perdas causadas pelas chuvas. Tivemos muitos locais inundados pelo Rio Jaboatão e agora é o momento de cuidar das pessoas", afirmou o prefeito Mano Medeiros.



Nessa quinta-feira (15), foram registrados oito deslizamentos de barreiras sem vítimas no município, além de alagamentos em áreas da Muribeca e Conjunto Marcos Freire devido ao transbordamento do Rio Jaboatão.



De acordo com a Defesa Civil, 106 pessoas foram acolhidas em abrigos montados pela Prefeitura do Jaboatão. Os desabrigados estão recebendo alimentação, ajuda da assistência social, além de apoio médico e psicológico.

