Por conta das chuvas, TJPE suspende expediente presencial na Central de Juizados nesta sexta (7)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspendeu as atividades presenciais desta sexta-feira (7) na Central de Juizados Especiais, localizada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital, por conta das fortes chuvas que atinguem a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona Mata.

Em primeiro momento, apenas o turno da manhã está suspenso. Para a parte da tarde, será feita uma nova avaliação. De todo modo, o regime de atendimento remoto segue em funcionamento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), elevou o alerta de chuvas para o nível vermelho, que indica "grande perigo" para as regiões. De acordo com a previsão, o volume pluviométrico desta sexta pode ser superior a 60 mm/h ou 100 mm/dia.

O bairro da Imbiribeira, assim como diversos pontos que da Zona Sul - e pontos que ligam a ela, como a Avenida Recife -, podem sofrer alagamentos, realidade vivida pelos habitantes da capital nesta sexta.

