RECIFE Por conta de cratera, avenida Recife será restabelecida em, no mínimo, 10 dias; Compesa será multada De acordo com a Prefeitura do Recife, a Compesa será multada pela Lei do Pavimento

O tráfego de veículos na avenida Recife, no trecho onde uma cratera foi formada e “engoliu” um carro na manhã da última segunda-feira (3), levará, no mínimo, dez dias para ser retomado.

De acordo com a Prefeitura do Recife, as obras para a repavimentação do local foram iniciadas nesta terça-feira (4), por uma equipe da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e devem ser concluídas dentro de dois dias, “levando em consideração as condições climáticas".

Após a conclusão das obras, no entanto, o perímetro só poderá voltar a receber tráfego em sete dias.

A Prefeitura do Recife também pontuou que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) será multada por agir em desacordo com a Lei do Pavimento (18.355/17), já que o rompimento de um cano de abastecimento de água foi o que causou o buraco.

Viaturas da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estão no local para orientar os motoristas. Os que vêm pelo sentido Aeroporto do Recife devem seguir pela rua Capitão Estevão Fernandes e pela General Francisco Figueira.

Abaixo, confira a nota da Prefeitura do Recife na íntegra sobre o caso

“Para assegurar a fluidez na mobilidade urbana e o direito de ir e vir dos recifenses, bem como garantir a segurança de pedestres e condutores, a Prefeitura do Recife informa que, a despeito do abatimento da avenida Recife ter sido causado pelo rompimento de um cano de abastecimento de água da Compesa, irá recompor o pavimento de placas de concreto que cederam na avenida Recife. A concessionária será multada de acordo com o que prevê a Lei Municipal 18.355/17 (Lei do Pavimento). A Emlurb já iniciou o serviço hoje. A conclusão para a implantação da nova placa de concreto está prevista para esta sexta-feira, levando em consideração as condições climáticas. Após a conclusão, o material precisa de sete dias para a cura e liberação para o tráfego. A CTTU também está no local orientando na mobilidade e realizando desvio de trânsito. Quem vem no sentido aeroporto segue pela Rua Capitão Estevão Fernandes e pela Rua General Francisco Figueira”, disse.

