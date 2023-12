Por dentro da restauração de 760 milhões de euros da catedral de Notre Dame

A- A+

Um dia após um incêndio ter levado abaixo parte da Catedral de Notre-Dame, em 2019, o presidente francês Emmanuel Macron prometeu que ela seria reconstruído em cinco anos. Agora, em visita recente ao local, o líder garantiu que as obras estavam “no cronograma” para abertura ao público em 8 de dezembro de 2024.

Agora, o patrimônio mundial está envolto em andaimes, e quase 500 artesãos se unem aos esforços para garantir que o espaço fique pronto. À CNN, um turista afirmou que era “fascinante ver como algo de tanto valor histórico” estava sendo restaurado. Ele ainda acrescentou que “a ambição de fazer tudo isso em cinco anos é como quando Kennedy disse que (os humanos) iriam à Lua”.

— Até o início dos Jogos Olímpicos [em julho], esperamos ter desmontado os andaimes da parte superior e concluído a maior parte do telhado, para que os parisienses e visitantes de todo o mundo possam ver o quão perto a catedral está de reabrir — disse Philippe Jost, da Rebuilding Notre Dame Paris, órgão público responsável pela conservação e restauração da Catedral, ao parlamento francês em 13 de dezembro.

De acordo com a organização, existem quase 250 empresas e oficinas de arte em toda a França encarregadas de “trabalhar no renascimento” do local. Após o incêndio, os dois primeiros anos de trabalho foram dedicados a garantir a segurança do prédio, concluir os estudos do projeto e conceder licitações. A restauração começou oficialmente em setembro de 2021, conforme divulgado pela CNN.

Enquanto o trabalho ocorre, Macron expressou o desejo de que este século “tenha seu lugar entre os muitos outros que apareceram nas obras desta catedral”. No início deste mês, ele anunciou um concurso para permitir que artistas contemporâneos recriem seis das janelas vitrais, a fim de “marcar” este período da História.

Além disso, o nome do general francês Jean-Louis Georgelin foi gravado na madeira da flecha do local. Ele supervisionava a reconstrução do espaço antes de morrer em um acidente de montanha no início deste ano. Segundo Macron, Georgelin “permanecerá para sempre” como parte do Notre Dame. Os nomes de outras pessoas que participaram do trabalho também se tornaram parte permanente da nova catedral.

O custo de reconstrução do local deve ser, segundo a CNN, de aproximadamente 700 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões). Ao todo, 846 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) foram arrecadados em doações de 340 mil doadores em 150 países, de acordo com a Rebuilding Notre Dame de Paris.

