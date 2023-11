Por falta de defesa, homem que matou e estuprou jovem em Glória do Goitá tem julgamento adiado

A- A+

Foi adiado o julgamento de Edson Cândido Ribeiro, 35 anos, conhecido como o "Lázaro de Pernambuco". O júri popular pelo estupro e assassinato da jovem Jailma Muniz da Silva, 19 anos, em Glória do Goitá, Zona da Mata de Pernambuco, em janeiro de 2022, aconteceria nesta segunda (27), no Tribunal do Júri da Vara Única do município.

Porém, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o adiamento do júri popular aconteceu devido à ausência de representantes da Defensoria Pública. A sessão ficou para o dia 5 de dezembro, às 8h30.

O Tribunal do Júri vai ser presidido pelo juiz da Vara Única da cidade, Gabriel Araújo Pimentel. Na sessão, cinco testemunhas devem ser ouvidas em plenário, antes da realização do interrogatório do réu.

Edson foi apelidado de "Lázaro de Pernambuco" pela semelhança com o caso de Lázaro Barbosa, em Goiás, acusado de assassinatos e roubos. A caçada a Edson durou oito dias e mobilizou policiais e moradores de várias cidades até ele ser capturado numa mata fechada da região em fevereiro de 2022.

Caso Kauany

Edson Cândido é, ainda, o principal suspeito de assassinar a ex-companheira Kauany Mayara Marques da Silva, de 18 anos, também em janeiro do ano passado. O corpo dela foi achado em um bueiro, também em Glória do Goitá, em estado avançado de decomposição.

Nos autos da ação penal em que ela figura como vítima de crime de feminicídio, foram remetidos à instância superior (TJPE - 2° Grau) para apreciação do Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa do acusado. O objetivo do recurso é reformar a sentença de pronúncia ao júri popular, registrada pelo Juízo do 1° Grau.

O recurso encontra-se sob relatoria de um dos desembargadores do colegiado da 3ª Câmara Criminal do TJPE.

Caso o TJPE (2° Grau) não aceite o recurso e mantiver a decisão de pronúncia do Juízo de 1° Grau, o processo será devolvido à Vara Única de Glória do Goitá para designação da sessão de julgamento do acusado.

