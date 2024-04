Por fortes chuvas, Recife entra em estágio de atenção; confira pontos de alagamento

A- A+

Fortes chuvas e trovões atingem a Região Metropolitana do Recife nesta quinta-feira (4). Pontos que alagamentos foram formados em diversos locais. Devido às precipitações, a capital pernambucana entrou em estágio de atenção, às 8h40.

"Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos. Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada", afirmou a Prefeitura.

Nas redes sociais, há registros de alagamento em diferentes bairros do Recife, que registrou 43,66 mm nas últimas duas horas.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) destacou pontos de alagamento nas seguintes vias, às 9h:

- Av. Abdias de Carvalho no cruzamento com a Av. General San Martin;

- Av. Abdias de Carvalho, na altura da Estácio;

- Rua do Acre, nas proximidades da Estrada dos Remédios;

- Estrada dos Remédios, próximo ao mercado de Afogados;

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, vários trechos;

- Av. Dr. José Rufino em ambos os sentidos, nas proximidades do Colégio Visão;

- Av. Eng. Antônio de Góes, próximo ao JCPM;

- Av. Eng. Antônio de Góes, no cruzamento com a Av. Eng. Domingos Ferreira;

- Av. Eng. Domingos Ferreira, na altura da Rua Pereira da Costa.

De acordo com o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), chove forte também em Petrolina, no Sertão, que acumulou 108,20 mm em 12 horas.

